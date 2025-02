La Grande-Bretagne et le Pakistan vers un renforcement des efforts de lutte contre le terrorisme

Le Pakistan et le Royaume-Uni ont tenu la deuxième session de leur « dialogue bilatéral sur la lutte contre le terrorisme » à Londres, du 17 au 18 février 2025, réaffirmant leur engagement à lutter contre les menaces sécuritaires mondiales à travers une coopération renforcée.

Les délégations étaient dirigées par Abdul Hamid Khan, directeur général des affaires de lutte contre le terrorisme au ministère des Affaires étrangères pakistanais, et Katie Jenkins, directrice conjointe de la sécurité nationale au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. Les discussions ont porté sur les défis sécuritaires mondiaux et régionaux, y compris l’évolution des menaces terroristes.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères pakistanais, l’un des principaux axes du dialogue a été la situation en Afghanistan, où les deux parties ont examiné les récents rapports internationaux et évalué les risques sécuritaires potentiels émanant du territoire afghan.

Le dialogue a également inclus un échange de bonnes pratiques dans les domaines de l’application de la loi, de la sécurité, de la justice pénale, de l’État de droit et de la lutte contre le financement du terrorisme. Les deux pays ont exploré de nouvelles voies de coopération, mettant l’accent sur le renforcement des capacités pour faire face aux tendances émergentes du terrorisme.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue, avec une troisième session du « dialogue pakistano-britannique sur la lutte contre le terrorisme » prévue en 2026 à Islamabad, à une date qui sera déterminée ultérieurement.