La France en alerte face à une recrudescence de la rougeole

La rougeole fait son grand retour en France, et les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme. Le ministère de la Santé a appelé vendredi à la vigilance, alors que le nombre de cas augmente dangereusement. En seulement quelques semaines, plus d’une centaine de contaminations ont été recensées, dépassant déjà presque le total de 117 cas signalés sur toute l’année 2023.

Les régions Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et PACA figurent parmi les plus touchées, et la propagation s’annonce encore plus marquée dans les semaines à venir. Le pic de la rougeole survient généralement entre la fin de l’hiver et le début du printemps, période que nous n’avons pas encore dépassée.

À cette explosion des cas s’ajoute un facteur aggravant : les voyages internationaux. En particulier, la situation au Maroc, où une épidémie sévit depuis septembre 2023 avec plus de 6 300 cas et 120 décès. De nombreux malades diagnostiqués en France avaient récemment séjourné dans le pays, mais la Roumanie, où la couverture vaccinale est alarmante, constitue également un foyer préoccupant en Europe.

Le problème est bien connu : la rougeole est extrêmement contagieuse et ne laisse aucun répit à ceux qui ne sont pas vaccinés. Or, en France, si la vaccination est obligatoire pour les enfants depuis 2018, les adultes sont encore nombreux à ne pas avoir reçu leurs deux doses. Résultat : seulement 90 % des 18-35 ans sont immunisés, alors que le seuil pour éliminer la maladie est fixé à 95 %.

Il est donc encore temps de rattraper son vaccin, comme le rappellent les autorités. Une seule piqûre suffit pour être protégé à vie, et éviter que cette résurgence ne se transforme en véritable épidémie.