La fonctionnalité «  Appelle pour moi  » de Genspark  : une révolution dans l’interaction avec l’IA

La start-up ambitieuse Genspark, spécialisée dans l’intelligence artificielle, attire l’attention des investisseurs et des utilisateurs grâce à son concept innovant de « Supersuper agentsAgents »: des agents intelligents capables d’accomplir des tâches réelles dans le monde physique au nom de l’utilisateur.

La fonctionnalité « Appelle pour moi » (Call For Me)

Parmi les innovations les plus marquantes de Genspark figure « Appelle pour moi », une fonctionnalité révolutionnaire dans l’univers des agents intelligents. Elle permet à un agent virtuel de passer de véritables appels téléphoniques à votre place, en utilisant une voix humaine réaliste, presque indiscernable d’une voix naturelle.

La force de cette technologie réside dans sa capacité à interagir en temps réel, à comprendre le contexte de la conversation, à répondre de manière appropriée, et même à négocier si nécessaire – comme si l’utilisateur effectuait l’appel lui-même.

Actuellement, cette fonctionnalité est opérationnelle aux États-Unis, au Canada et au Japon, où elle a démontré une efficacité remarquable pour accomplir des tâches quotidiennes avec fluidité et professionnalisme, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère où l’IA agit comme un intermédiaire direct entre l’utilisateur et le monde réel.

Comment ça fonctionne ?

Il vous suffit de donner une instruction simple, comme :

« Réserve-moi une table au restaurant. »

« Informe-toi sur l’heure de livraison. »

L’agent intelligent de Genspark se charge de passer l’appel, de parler avec l’interlocuteur, de négocier si besoin, comme si c’était vous.

Une fois l’appel terminé, vous recevez un compte rendu détaillé, avec un enregistrement audio et un résumé des informations essentielles : heure de la réservation, adresse du lieu et autres détails pertinents.

Un exemple concret

Dans une démonstration publiée sur YouTube, un agent Genspark a appelé un vrai restaurant pour réserver une table. Le dialogue était tellement fluide et naturel que l’interlocuteur ne s’est pas rendu compte qu’il parlait à une intelligence artificielle.

Pourquoi est-ce une fonctionnalité unique ?

Confort absolu : plus besoin de perdre du temps au téléphone ou de patienter.

Voix humaine authentique : sans intonation robotique.

Compréhension contextuelle avancée : l’agent sait quand poser des questions ou reformuler.

Usage polyvalent : restaurants, services clients, réparations, rendez-vous médicaux…

Qui est Genspark ?

Fondée par Eric Jing dans la Silicon Valley, Genspark combine de puissants modèles d’IA, plus de 80 outils intégrés et 10 bases de données spécialisées. En moins d’un an, l’entreprise a levé plus de 160 millions de dollars, s’imposant comme un sérieux challenger de Google grâce à son système intelligent d’agents et de recherche.

La fonctionnalité « Appelle pour moi » de Genspark marque une évolution majeure dans notre relation avec l’intelligence artificielle.

L’IA ne se contente plus de répondre à des questions ou de résumer des textes : elle agit, parle et exécute des tâches à votre place, avec une efficacité et une réactivité proches de l’interaction humaine.

C’est une avancée prometteuse vers un futur où les individus s’appuieront sur des agents intelligents pour gérer leurs tâches quotidiennes avec rapidité, intelligence et humanité.