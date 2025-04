La délégation iranienne arrive à Mascate avant des négociations attendues avec les États-Unis

La délégation diplomatique iranienne, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, est arrivée à Mascate, à Oman, ce samedi matin, pour participer aux négociations indirectes avec les États-Unis, qui devraient commencer cet après-midi à Mascate.

L’agence « Tasnim », affiliée au « Gardiens de la Révolution » iranien, a rapporté les propos du porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Ismail Baqai, qui a déclaré en quittant Téhéran sur la plateforme « X » : « Nous partons pour Mascate accompagnés d’un groupe de nos collègues les plus expérimentés et compétents, en compagnie du ministre des Affaires étrangères. Nous sommes déterminés à utiliser toutes les capacités pour protéger la puissance et les intérêts nationaux. »

De son côté, l’agence « Mehr » a indiqué que la délégation iranienne comprend le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Majid Takht-Ravanchi, le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismail Baqai, ainsi que plusieurs assistants et experts d’autres départements du ministère.

L’objectif des négociations de haut niveau à Mascate, selon Reuters, est de relancer les discussions concernant le programme nucléaire iranien, qui progresse rapidement, alors que le président américain Donald Trump a menacé d’une action militaire si un accord n’est pas conclu.

L’Iran aborde les négociations avec prudence et doute de leur capacité à aboutir à un accord, tout en étant sceptique vis-à-vis de Trump, qui a menacé à plusieurs reprises de bombarder l’Iran si le pays ne met pas fin à son programme nucléaire.

Bien que chaque partie évoque la possibilité de réaliser des progrès, elles restent éloignées l’une de l’autre sur un conflit qui dure depuis plus de deux décennies. Elles ne se sont pas non plus mises d’accord sur le format des négociations, directes comme le souhaite Trump, ou indirectes comme le préfère l’Iran.

Des signaux indiquant une évolution pourraient aider à apaiser les tensions dans une région en ébullition depuis 2023, avec les guerres à Gaza, au Liban, les tirs de missiles entre l’Iran et Israël, les attaques des Houthis sur le commerce maritime en mer Rouge, et la chute du gouvernement en Syrie.

Cependant, un échec risquerait d’aggraver les craintes d’une guerre à plus grande échelle dans une région qui exporte la majeure partie du pétrole mondial. Téhéran a averti les pays voisins abritant des bases américaines qu’ils feraient face à des « conséquences graves » s’ils participaient à toute attaque militaire américaine contre l’Iran.

Un responsable iranien a indiqué à Reuters que le guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur les questions majeures de l’État dans la structure complexe du pouvoir en Iran, a donné « tous les pouvoirs » au ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi pour ces négociations.

Araghchi dirige la délégation iranienne, tandis que l’envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, supervisera les négociations du côté américain.

Le responsable, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la sensibilité du dossier, a précisé que « la durée des négociations, qui se concentreront sur la question nucléaire, dépendra de la sincérité et de la bonne foi de la partie américaine. »

L’Iran a exclu de négocier ses capacités de défense, telles que son programme de missiles.

Un conflit de longue date

L’Iran affirme depuis toujours que son programme nucléaire est destiné à des fins civiles uniquement, mais les pays occidentaux estiment qu’il vise à fabriquer une bombe atomique.

Ils affirment que l’enrichissement d’uranium par l’Iran, une source de combustible nucléaire, dépasse largement les besoins du programme civil et a produit des stocks d’uranium de pureté proche de celle requise pour les ogives.

Trump, qui a réimposé une campagne de « pression maximale » sur Téhéran depuis février, s’était retiré de l’accord nucléaire signé en 2015 entre l’Iran et six puissances mondiales, en 2018, pendant son premier mandat, et avait réimposé de sévères sanctions à la République islamique.

Depuis lors, le programme nucléaire iranien a fait un bond en avant, y compris l’enrichissement de l’uranium à 60%, une étape technique proche des niveaux nécessaires pour fabriquer une bombe.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré jeudi qu’il espérait que les négociations mèneraient à la paix, ajoutant : « Nous avons été très clairs sur le fait que l’Iran ne possédera jamais d’arme nucléaire, et je pense que c’est cela qui a conduit à cette réunion. »

Téhéran a répondu le lendemain en déclarant qu’il offrait aux États-Unis « une véritable opportunité », malgré ce qu’il qualifie de « hystérie sur la confrontation » à Washington.

Israël, allié de Washington, considère le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle et a menacé depuis longtemps d’attaquer l’Iran si la diplomatie échoue à limiter ses ambitions nucléaires.

L’influence de Téhéran au Moyen-Orient a considérablement diminué, avec la désintégration de ses alliés régionaux, connus sous le nom de « l’axe de la résistance », ou leur gravement endommagée, depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël à Gaza, et la chute de Bachar al-Assad en Syrie en décembre.

Cet axe inclut non seulement le Hamas, mais aussi le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen.