La déficience cognitive est-elle liée aux niveaux de vitamine B12 ?

Une nouvelle étude révèle que les personnes ayant des niveaux faibles ou élevés de vitamine B12 sont exposées à un risque de déficience cognitive.

Les chercheurs à l’origine de cette étude estiment qu’il est nécessaire de repenser la plage « saine » de cette vitamine, qui joue un rôle clé dans la santé du cerveau et des nerfs, selon un article publié par New Atlas et relayé par la revue Annals of Neurology.

Sources de vitamine B12

La vitamine B12, ou cobalamine, est essentielle à la formation de l’ADN, à la production des globules rouges, à la santé et au bon fonctionnement du système nerveux, ainsi qu’au maintien de l’énergie et à la santé du cerveau.

Elle est généralement obtenue à partir de la viande, de la volaille, du poisson, des fruits de mer, des produits laitiers et des œufs. Les végétariens peuvent se procurer de la vitamine B12 via des aliments enrichis en cette vitamine.

Manifestations fonctionnelles subtiles

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie a examiné comment des niveaux sanguins « normaux » de vitamine B12 peuvent avoir un impact négatif sur la fonction et la structure cérébrales, en particulier chez les personnes âgées.

Le Dr Ari Green, chercheur à l’Institut Weill de neurosciences et au département d’ophtalmologie de l’Université de Californie, a déclaré : « Les études précédentes ayant défini des quantités saines de vitamine B12 ont peut-être manqué des manifestations fonctionnelles subtiles de niveaux élevés ou faibles, pouvant affecter les individus sans provoquer de symptômes évidents. » Il souligne qu’il est essentiel de « revoir la définition de la carence en vitamine B12 afin d’y inclure des biomarqueurs fonctionnels, ce qui pourrait permettre une intervention précoce et prévenir le déclin cognitif. »

Deux formes de vitamine B12

Après absorption dans le sang, la vitamine B12 est transportée par deux protéines porteuses pour atteindre les parties du corps qui en ont besoin.

La première protéine, appelée haptocorrine (HC), est liée à la majeure partie de la vitamine B12 présente dans le sang. Cependant, cette forme n’est pas immédiatement utilisable par l’organisme et finit principalement stockée dans le foie, où elle est finalement décomposée et excrétée. Cette forme est considérée comme biologiquement inactive, car elle n’est pas immédiatement disponible pour les tissus.

La seconde protéine, appelée transcobalamine (TC), transporte une plus petite fraction de la vitamine B12, qui est absorbée par les cellules grâce à un récepteur appelé CD320. Cette forme est biologiquement active, ce qui signifie qu’elle est immédiatement utilisable par l’organisme.

Différentes unités de mesure

Lorsqu’on mesure les niveaux de vitamine B12 dans le sang, on évalue les deux formes. Cependant, c’est la vitamine B12 active, Holo-TC, qui est réellement importante pour les cellules de l’organisme. Si elle est faible, cela peut provoquer des symptômes neurologiques.

En revanche, la vitamine B12 inactive, Holo-HC, est principalement stockée dans le foie et n’a pas d’impact direct sur les fonctions corporelles.

Les chercheurs ont découvert que des niveaux faibles de vitamine B12, en particulier de Holo-TC, étaient associés à un ralentissement du traitement cognitif. Cet effet s’aggravait avec l’âge, ce qui signifie que les personnes âgées ayant un faible taux de Holo-TC étaient les plus affectées.

De plus, un faible Holo-TC était lié à un ralentissement des signaux nerveux impliqués dans la vision.

Résultats des IRM et implications médicales

Les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont révélé que les participants ayant un faible Holo-TC présentaient des hyperintensités de la substance blanche (WMH), des zones de lésions cérébrales associées au vieillissement, à une mauvaise circulation sanguine ou à des maladies neurologiques comme les AVC ou la démence. Toutefois, les chercheurs n’ont pas pu déterminer si ces WMH étaient une conséquence directe d’un faible taux de vitamine B12.

Fait surprenant, des niveaux élevés de Holo-HC (la forme inactive de la vitamine B12) étaient associés à des taux plus élevés de protéine Tau dans le sérum. Cette protéine est connue pour être liée à la dégénérescence des cellules cérébrales et à des maladies comme Alzheimer.

Les résultats de cette étude ont des implications pour la pratique clinique actuelle et pourraient entraîner une modification des traitements, notamment chez les patients âgés. Les chercheurs recommandent qu’en plus de redéfinir la carence en vitamine B12, les médecins réévaluent l’administration de suppléments aux patients âgés présentant des symptômes neurologiques, même si leurs niveaux de B12 se situent dans la plage normale.