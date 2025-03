Une coupure de courant plonge Cuba dans l’obscurité

Dans la nuit de vendredi, Cuba a connu une coupure générale d’électricité en raison de l’effondrement du réseau national, ont annoncé des responsables, ce qui constitue la quatrième coupure en cinq mois dans un pays frappé par une crise économique.



Le ministère de l’Énergie et des Mines a déclaré qu’« autour de 20h15, heure locale, vendredi (00h15 UTC, samedi), une panne a provoqué une perte importante de production d’électricité dans l’ouest de Cuba, entraînant l’effondrement du système national d’électricité ».



Le Premier ministre Manuel Marrero Cruz a déclaré sur la plateforme « X » qu’« en réponse à cette coupure imprévue du système d’électricité national, nous travaillons sans relâche pour rétablir le service dans les plus brefs délais ».



Avant minuit, les autorités ont annoncé que des circuits électriques indépendants fournissaient de l’énergie à des secteurs prioritaires, tels que les hôpitaux dans certaines provinces.



Dans des scènes devenues habituelles, les rues de La Havane ont plongé dans l’obscurité, poussant les habitants à utiliser les lumières de leurs téléphones et des lampes. Karen Gutiérrez, une vendeuse de glaces de 32 ans à La Havane, a déclaré : « C’est terrifiant, nous attendons un week-end dans l’obscurité ».



Les lumières étaient allumées dans quelques hôtels et entreprises privées équipées de générateurs électriques, ainsi que dans les services essentiels comme les hôpitaux.



Angélica Caridad Martínez, une femme dans la cinquantaine de la ville de Camagüey, au centre du pays, a déclaré à l’Agence France-Presse qu’elle s’apprêtait à dîner quand la coupure a eu lieu. Elle a ajouté : « Je n’ai plus faim maintenant, j’ai perdu mon appétit subitement. Cette situation est insupportable, personne ne peut vivre ainsi. »



Les pannes chroniques du réseau électrique surviennent dans un contexte de crise économique qui frappe l’île communiste, la plus grave depuis 30 ans, et qui a entraîné des pénuries alimentaires, médicales et de carburant, ainsi qu’une inflation galopante.



Le ministère de l’Énergie et des Mines a indiqué qu’une panne s’était produite vendredi dans une station électrique sous-station dans le quartier de Diezmero, au sud de La Havane.



Il s’agit de la première coupure de courant à grande échelle en 2025, bien que les habitants fassent face à des coupures quasi quotidiennes de quatre à cinq heures dans de nombreuses zones de la capitale. Dans les provinces, les coupures peuvent durer plus de 20 heures par jour.



Les huit centrales thermiques de Cuba, qui ont presque toutes été mises en service dans les années 1980 ou 1990, connaissent des pannes fréquentes.



Les navires énergétiques flottants turcs, qui aident à renforcer le réseau national cubain, fonctionnent avec du carburant importé, souvent coûteux et rarement disponible.



En raison du système de production d’électricité obsolète, l’île de 9,7 millions d’habitants a connu trois coupures de courant à grande échelle au cours du dernier trimestre de 2024, dont deux ont duré plusieurs jours. À la mi-octobre, une panne dans la centrale de Guiteras, la plus grande centrale électrique de Cuba, a provoqué une coupure de courant pendant quatre jours. La même centrale a connu une autre panne qui a arrêté le réseau en décembre. Un mois auparavant, l’ouragan « Rafael » avait causé une coupure d’électricité sur tout le territoire.



Le gouvernement cubain attribue ces coupures au blocus commercial américain qui dure depuis six décennies, un blocus qui a été renforcé sous la première présidence de Donald Trump (2017-2021).



Pour compenser le manque d’électricité, Cuba s’efforce de construire au moins 55 centrales solaires utilisant une technologie chinoise d’ici la fin de l’année.



Selon les autorités, ces installations produiront environ 1200 mégawatts d’électricité, soit 12 % de la production totale d’électricité.