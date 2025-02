La Costa Rica accepte d’accueillir des migrants étrangers expulsés des États-Unis

Le Costa Rica a annoncé lundi sa collaboration avec les États-Unis pour recevoir des migrants expulsés de leur territoire. En adoptant cette mesure, le pays rejoint le Panama et le Guatemala dans les efforts déployés par l’administration américaine de Donald Trump pour expulser les migrants en situation irrégulière.



Selon un communiqué officiel, le gouvernement costaricien a accepté de faciliter le rapatriement de 200 migrants vers leur pays d’origine. Ces personnes, principalement originaires d’Asie centrale et d’Inde, ont été expulsées des États-Unis.



Durant sa campagne, Donald Trump avait promis d’organiser « le plus grand programme d’expulsion de l’histoire des États-Unis », allant jusqu’à envisager l’utilisation des forces armées. Depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, son administration a intensifié les expulsions massives, parfois via des vols militaires atterrissant notamment sur la base américaine de Guantánamo, à Cuba.



Avec cette décision, le Costa Rica devient le troisième pays d’Amérique centrale à accepter d’héberger temporairement ces migrants, après le Panama et le Guatemala. Un premier groupe est attendu mercredi à San José par vol commercial.



Ces migrants seront ensuite conduits vers un centre d’accueil temporaire situé à environ 360 kilomètres de la capitale. L’opération, entièrement financée par le gouvernement américain, sera supervisée par l’Organisation internationale pour les migrations.