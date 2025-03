“La Convocation” d’Halfdan Ullmann Tondel : un huis clos oppressant sur fond de harcèlement scolaire

Récompensé par la Caméra d’or au Festival de Cannes 2024, La Convocation marque les débuts prometteurs du réalisateur norvégien Halfdan Ullmann Tondel dans le long-métrage. Ce thriller psychologique, qui sort en salles ce mercredi 12 mars, plonge le spectateur dans une tension grandissante au cœur d’une école primaire où un incident entre deux enfants déclenche une confrontation oppressante entre les adultes. Inspiré de Le Charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel, le film joue habilement avec l’onirisme et l’absurde pour révéler la fragilité des certitudes et les limites de la communication entre parents et institution.

L’intrigue repose sur Elisabeth (incarnée par Renate Reinsve, Prix d’interprétation féminine à Cannes en 2021), une actrice reconnue convoquée à l’école de son fils Armand, 6 ans, sans savoir pourquoi. Sur place, elle découvre qu’il est accusé d’avoir agressé un camarade, Jon. Face aux accusations portées par la mère de Jon (Ellen Dorrit Petersen), Elisabeth bascule progressivement dans une spirale de stress et de déni. Tandis que les enseignants tentent de gérer la situation avec maladresse, la tension s’intensifie et l’école devient un véritable théâtre de l’incompréhension, entre non-dits, contradictions et suspicions croissantes.

Dans ce huis clos étouffant, Halfdan Ullmann Tondel démontre une maîtrise impressionnante de la mise en scène, alternant les silences pesants et les dialogues électriques. La caméra capte avec une précision clinique les émotions des protagonistes, transformant l’espace confiné de l’école en un lieu de jugement où chacun projette ses propres angoisses. Loin d’un simple drame psychologique, La Convocation interroge sur la manière dont les adultes interprètent et manipulent la vérité, illustrant les dérives d’une société en quête de réponses immédiates. Un premier film dérangeant et magistral, à voir absolument.