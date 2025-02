La Commission européenne: Nous protégerons les travailleurs et les entreprises des droits de douane américains

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé que l’Union européenne protégera les travailleurs, les entreprises et les consommateurs des droits de douane américains injustifiés.

Dans une interview accordée au journal « Times of India » avant sa visite à New Delhi, von der Leyen a déclaré : « Il n’y a pas de gagnant dans les guerres commerciales, et ce sont les travailleurs, les entreprises et la classe moyenne des deux côtés qui sont les plus touchés. Bien sûr, l’Europe reste ouverte au dialogue et aux accords mutuellement bénéfiques, mais les droits de douane injustifiés ne resteront pas sans réponse. Nous protégerons nos travailleurs, nos entreprises et nos consommateurs à chaque étape. »

Mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington augmenterait les droits de douane sur les importations en provenance du Canada et du Mexique à 45 % dès avril prochain.

Il a également mentionné qu’il imposerait des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance de l’Union européenne, y compris les voitures, accusant l’Union européenne de « fraude » et d’adopter une position hostile envers les États-Unis.