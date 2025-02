La collection « Saint-Valentin » de Boucheron et ses nouvelles créations

Boucheron dévoile sa nouvelle campagne « Suspended Moments », célébrant des instants précieux de connexion profonde, où les mots ne sont pas nécessaires.

D’un côté, les images capturent des moments d’affection intense entre deux amoureux, tandis que de l’autre, une série de six photographies met en lumière comment les créations de la maison trouvent leur partenaire parfait.



**Exprimer l’amour à travers la fleur**

Cette année, le solitaire Fleur Pivoine emblématique se réinvente sous une forme délicate en collier, combinant élégance et simplicité moderne. Les pivoines en or blanc, pavées de diamants, incarnent la créativité de Boucheron, qui réinvente la beauté naturelle avec un design contemporain aux lignes pures et aux détails raffinés. Les pétales du collier scintillent grâce aux diamants minutieusement taillés, formant une harmonie autour du bouton central, orné d’un diamant de 0,15 carat.

Collier Pivoine pavé de diamants, en or blanc.



**Exprimer l’amour à travers quatre éléments**

Cette année, la bague de mariage Godron fait peau neuve avec un design plus fin tout en préservant son esthétique emblématique. Ce modèle, inspiré des archives de Boucheron depuis les années 1860, fait partie des quatre éléments distinctifs de la collection Quatre lancée en 2004. Deux bagues se fusionnent en une seule, symbolisant l’amour qui unit deux personnes dans une parfaite harmonie.

Bague de mariage Godron en platine.



**Autres nouvelles créations**

Boucheron présente également d’autres pièces pour enrichir ses collections iconiques. Un nouveau collier de la collection Serpent Bohème sera disponible à partir de février, tandis que la collection Quatre accueillera trois nouvelles créations en mai.



Collier Serpent Bohème Vintage Multi Motifs, pavé de diamants, en or blanc.



Bague de mariage Quatre Radiant en platine (disponible à partir de mai 2025).



Bague de mariage Quatre Double White Edition pavée de diamants, en or blanc et céramique haute performance blanche (disponible à partir de mai 2025).



Collier Quatre White Edition pavé de diamants, en or jaune, blanc et rose (disponible à partir de mai 2025).