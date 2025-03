Mode – La Collection prêt-à-porter d’Elie Saab, un sommet d’élégance

Des sommets du succès mondial aux cimes enneigées majestueuses, la collection prêt-à-porter Automne-Hiver 2025-2026 d’Elie Saab puise son éclat dans le luxe raffiné des stations de montagne prestigieuses. Une collection où le créateur redéfinit l’éclat des sommets, insufflant un rythme contemporain à chaque silhouette, où se conjuguent savoir-faire artisanal et liberté créative.

La collection vibre aux couleurs de la nature montagnarde, avec du blanc neige, du vert sapin, du bordeaux, du chocolat et du brun châtaigne. La fourrure domine les manteaux, tandis que les pulls oversize, les cols en laine, les jupes ajustées et les shorts s’imposent dans les looks, aux côtés du smoking revisité avec une touche moderne. La combinaison de ski, réinterprétée par Elie Saab, devient une pièce hivernale iconique sublimée par une somptueuse cape brodée.

Le soir venu, la femme Saab se pare de robes brodées de cristaux scintillant comme des sculptures de glace sous la lumière de la lune. Des sacs en fourrure aux tailles et teintes variées, des chapeaux, des bottes hautes en fourrure et des lunettes de ski modernes viennent parfaire ces silhouettes féminines envoûtantes.

L’élégance alpine est capturée dans cette collection prêt-à-porter Automne-Hiver 2025-2026 d’Elie Saab, alliant somptuosité et audace contemporaine dans un écrin créatif fidèle à la vision du designer mondialement reconnu, maître des sommets.