La chinoise DeepSeek renforce la course à l’intelligence artificielle avec une nouvelle mise à jour de son modèle avancé

La start-up chinoise DeepSeek a dévoilé une nouvelle mise à jour de son modèle linguistique V3, affirmant ainsi sa volonté de consolider sa position parmi les leaders mondiaux de l’intelligence artificielle. La nouvelle version, baptisée V3-0324, a été discrètement publiée cette semaine sur la plateforme Hugging Face, sans annonce officielle, mettant en évidence une attention particulière portée à la résolution de défis concrets, ainsi qu’à l’amélioration de la précision et de l’efficacité.

Cette mise à jour reflète l’ambition de DeepSeek de maintenir une position de tête dans la course à l’IA, notamment après que son application a surpassé ChatGPT en janvier dernier pour devenir l’application gratuite la plus populaire sur l’App Store américain. Les réussites de l’entreprise, y compris son modèle R1 – un concurrent sérieux des modèles d’OpenAI – ont attiré l’attention et suscité de nombreuses réactions sur les marchés.

Bien que le modèle V3 soit l’un des plus anciens chez DeepSeek, cette mise à jour met en lumière la capacité des start-up à développer des technologies performantes à des coûts bien inférieurs à ceux investis par les géants américains dans les infrastructures et les centres de données.

Avec cette évolution, DeepSeek confirme son ascension comme un concurrent sérieux dans le domaine de l’intelligence artificielle.