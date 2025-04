La Chine lance un satellite secret

La Chine a lancé le 10 avril 2025 à 16h47 UTC la fusée « Long March 3B » depuis le centre spatial de « Xichang », afin de placer le satellite expérimental de communication « TJS-17 » en orbite géostationnaire.

Le satellite TJS-17 fait désormais partie d’un ensemble d’appareils spatiaux que les analystes estiment capables de suivre les missiles et d’inspecter d’autres satellites.

L’Académie de Technologie Spatiale de Shanghai (SAST), qui a développé le satellite, a confirmé le succès de la mission, mais s’est limitée à une brève description, précisant que le satellite est destiné à « tester des technologies de communication à haute vitesse et à large bande ».

L’absence de détails techniques et d’images est conforme au secret habituel entourant le projet « TJS », que les analystes occidentaux associent à des missions militaires, notamment le renseignement électronique, l’inspection d’objets en orbite et les systèmes d’alerte précoce.