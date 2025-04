La Chine lance des manœuvres d’avertissement contre l’indépendance de Taïwan

La Chine a accompagné les vastes manœuvres militaires qu’elle a entamées aujourd’hui, mardi, autour de l’île de Taïwan, par un avertissement adressé à l’île contre toute tentative d’indépendance, affirmant que ces tentatives « échoueront inévitablement ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui : « L’entêtement des autorités de l’île en ce qui concerne la question de l’indépendance de Taïwan et leurs tentatives vaines de séparer le pays depuis l’extérieur en cherchant à obtenir l’indépendance échoueront inévitablement ».

Ces déclarations accompagnent les vastes manœuvres militaires lancées par la Chine aujourd’hui dans les eaux et l’espace aérien entourant Taïwan, comprenant un groupe aéronaval de porte-avions.

Le porte-parole de la commandement oriental de l’Armée populaire de libération, Shi Yi, a précisé que ces manœuvres conjointes « impliquent des forces navales, aériennes, terrestres et de missiles, et ont pour but d’envoyer un avertissement fort et de contenir fermement l’indépendance de Taïwan ».

La garde-côtière chinoise a également annoncé qu’elle procédera aujourd’hui, mardi, à une « patrouille de maintien de l’ordre » autour de Taïwan, selon les propos de son porte-parole, Zhou Anjin.

Ces manœuvres interviennent seulement deux semaines après une large série d’exercices en mars, lorsque Pékin a envoyé un grand nombre de drones et de navires près de l’île.

Le Bureau des affaires de Taïwan en Chine a déclaré dans un communiqué aujourd’hui que ces manœuvres étaient dirigées contre Lai Ching-te, le président pro-indépendant de Taïwan.

Zhang Qi, professeur à l’Université de la défense nationale chinoise, a déclaré lors d’une interview avec la télévision d’État chinoise : « L’Armée populaire de libération a organisé des forces navales et aériennes pour s’entraîner à des scénarios tels que des frappes navales et terrestres, se concentrant sur le test de la capacité des forces à mener des frappes de précision sur certains objectifs clés des autorités taïwanaises depuis différentes directions ».

Taïwan dénonce

Bien que le nom opérationnel des manœuvres n’ait pas été annoncé et qu’aucun préavis n’ait été émis, Taïwan a déclaré aujourd’hui que la Chine avait déployé 71 avions et 21 navires de guerre lors des vastes exercices militaires autour de l’île autonome.

Le ministère de la Défense a informé les journalistes lors d’une conférence de presse que le nombre de navires de guerre comprenait le groupe aéronaval Shandong. Le ministère de la Défense nationale taïwanais a précisé qu’il suivait les mouvements du porte-avions Shandong depuis samedi dernier.

Il a ajouté que son groupe a pénétré dans la zone d’identification de la défense aérienne taïwanaise, une zone que l’armée surveille et suit. La Chine envoie régulièrement des unités militaires dans cette zone, que Pékin ne reconnaît pas.

Le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, a déclaré : « Je tiens à dire que ces actions reflètent clairement les efforts de la Chine pour détruire la paix et la stabilité régionales », ajoutant que Taïwan avait formé un groupe de réponse centrale pour surveiller les récents exercices.

Dans les rues de Taipei, les gens ont déclaré que l’atmosphère était tendue, mais qu’ils étaient plus préoccupés par l’économie et les développements autour de la gestion du président américain Donald Trump.

Dans un message sur la plateforme X, le bureau présidentiel taïwanais a déclaré que « les provocations militaires flagrantes de la Chine menacent non seulement la paix dans le détroit de Taïwan, mais sapent également la sécurité de toute la région, comme en témoignent les exercices près de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Corée, des Philippines et de la mer de Chine méridionale. Nous condamnons fermement le comportement escaladant de la Chine ».

La mer de Chine méridionale désigne le passage stratégique que la Chine revendique presque entièrement. Récemment, la marine chinoise a mené des exercices près de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, sans préavis, ce qui a obligé ces pays à modifier en dernière minute leurs itinéraires de vol commerciaux.

Il est important de noter que la Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire et pourrait exercer un contrôle par la force si nécessaire, tandis que la plupart des Taïwanais soutiennent son indépendance effective et son statut démocratique.

Un conflit pourrait impliquer les États-Unis, qui entretiennent un ensemble d’alliances dans la région et sont légalement tenus de considérer les menaces contre Taïwan comme « une source de grave préoccupation ».

Pékin envoie régulièrement des avions de chasse et des navires de guerre vers l’île, cherchant à épuiser ses défenses et son moral, bien que la grande majorité des 23 millions d’habitants de l’île rejettent sa revendication de souveraineté sur Taïwan.

Ces dernières années, la Chine a élargi l’ampleur et la taille de ces manœuvres, en envoyant non seulement de petits groupes d’avions de chasse et de surveillance, mais aussi des groupes d’avions, de drones et de navires.

Il convient de rappeler que Taïwan et la Chine se sont séparés en pleine guerre civile il y a 76 ans, mais les tensions se sont intensifiées depuis 2016, lorsque la Chine a quasiment coupé toutes les communications avec Taipei.