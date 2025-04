La Chine lance des exercices militaires autour de Taïwan et met en garde contre un « risque de guerre »

L’armée chinoise a annoncé mardi avoir entamé des exercices militaires autour de Taïwan, envoyant un « avertissement ferme et une dissuasion forte » aux « séparatistes » de l’île.

Selon l’Agence France-Presse, le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement oriental de l’armée chinoise, a déclaré que ces exercices se concentrent sur « des patrouilles de préparation au combat maritime et aérienne, la prise d’un avantage stratégique global, l’attaque d’objectifs terrestres et maritimes, ainsi que le blocus de zones clés et la coupure de routes maritimes ».

Les garde-côtes chinois ont également annoncé avoir mené des « patrouilles d’application de la loi » autour de Taïwan. Zhu Anqing, porte-parole du bureau de la mer de Chine orientale des garde-côtes, a précisé que leurs navires ont effectué des exercices tels que des inspections, des interceptions, des arrestations et la détention de navires non autorisés.

Pékin met en garde contre une guerre

Pékin a averti que les efforts visant à garantir l’indépendance de Taïwan pourraient conduire à un « conflit armé ». Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan (l’agence chargée de la politique du Parti communiste chinois envers l’île), a déclaré que « l’indépendance de Taïwan signifie la guerre, et pousser dans cette direction revient à mettre les Taïwanais en danger d’un conflit militaire ».

Taïwan réagit et surveille les mouvements militaires

De son côté, Taipei a signalé que la Chine avait déployé autour de l’île le porte-avions Shandong ainsi que d’autres navires de guerre.

Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué « surveiller de près les mouvements du porte-avions Shandong, des avions et des navires qui sont entrés hier dans la zone de réponse de Taïwan ». Selon les autorités, 19 navires de guerre chinois ont été recensés dans les eaux entourant l’île au cours des dernières 24 heures.

La présidence taïwanaise a condamné « fermement » ces exercices militaires chinois, affirmant que la communauté internationale perçoit largement Pékin comme un « fauteur de troubles ».

Karen Kuo, porte-parole du bureau présidentiel taïwanais, a déclaré que Taïwan avait la capacité et la confiance nécessaires pour défendre sa souveraineté et assurer la sécurité de son peuple.

Deux hauts responsables taïwanais ont indiqué à l’agence Reuters que plus de dix navires de guerre chinois s’étaient approchés de la zone adjacente à Taïwan, située à environ 44,4 kilomètres de l’île, mardi matin. En réponse, Taipei a envoyé ses propres navires de guerre pour faire face à la situation.

L’un des responsables a précisé que Taïwan n’avait pas observé jusqu’à présent de tirs de la part des navires chinois.