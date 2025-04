La Chine joue la carte des métaux rares dans sa guerre commerciale contre les États-Unis

La Chine a suspendu ses exportations d’une large gamme de métaux et d’aimants essentiels, menaçant d’asphyxier l’approvisionnement mondial en composants clés pour les constructeurs automobiles, les avionneurs, les fabricants de semi-conducteurs et les sous-traitants militaires.

Selon le New York Times, les expéditions d’aimants, indispensables à l’assemblage de tout, des voitures et drones aux robots et missiles, sont actuellement bloquées dans plusieurs ports chinois, en attendant la mise en place d’un nouveau système réglementaire par Pékin. Une fois ce système appliqué, il pourrait interdire l’accès aux matériaux à certaines entreprises, y compris des sous-traitants militaires américains, de façon permanente.

Une riposte aux droits de douane de Trump

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réponse officielle de la Chine à l’augmentation marquée des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, entrée en vigueur le 2 avril.

Forte dépendance des États-Unis

D’après le site de statistiques Statista, les États-Unis dépendent fortement des importations de terres rares en provenance de Chine, qui représentaient 70 % de leurs importations entre 2020 et 2023. La Malaisie, le Japon et l’Estonie sont les trois autres principaux fournisseurs. L’yttrium, un des éléments concernés par les nouvelles règles, est importé quasi exclusivement de Chine, avec 93 % des composés d’yttrium provenant de Chine entre 2020 et 2023. Selon l’Agence américaine d’étude géologique, les États-Unis dépendent à 100 % de l’importation d’yttrium, utilisé notamment dans les catalyseurs, la céramique, l’électronique, les lasers, les métaux et les phosphores.

Depuis le 4 avril, la Chine impose des restrictions à l’exportation de six terres rares lourdes entièrement raffinées sur son territoire, ainsi que des aimants en terres rares dont elle produit 90 % au niveau mondial. Ces produits ne peuvent désormais être expédiés qu’avec des licences spéciales d’exportation.

Retards et pénuries à l’horizon

Mais Pékin n’a pas encore mis en place le système de délivrance de licences, suscitant l’inquiétude des industriels quant à la durée de cette interruption et à une éventuelle pénurie hors de Chine. Si les aimants haute performance venaient à manquer dans les usines de Détroit ou ailleurs, cela pourrait interrompre l’assemblage de voitures et d’autres produits à moteurs électriques. La quantité de stock de réserve varie fortement d’une entreprise à l’autre, rendant difficile toute prévision sur la durée d’une éventuelle crise de production.

À quoi servent les terres rares ?

Les terres rares lourdes visées sont utilisées dans les aimants essentiels de nombreux moteurs électriques — composants clés dans les voitures électriques, drones, robots, missiles et engins spatiaux. Même les voitures à essence les utilisent pour des fonctions comme la direction assistée.

Elles entrent également dans la fabrication de produits chimiques pour moteurs d’avion, lasers, phares, bougies d’allumage, et surtout dans les condensateurs — composants critiques des puces électroniques utilisées dans les serveurs d’IA et les smartphones.

Une pression sur l’industrie américaine

Michael Silver, PDG de la société californienne American Elements, a déclaré que son entreprise avait été informée que l’obtention des licences d’exportation prendrait environ 45 jours. Il a précisé avoir augmenté les stocks cet hiver en anticipation d’un conflit commercial avec la Chine, ce qui lui permettrait d’honorer ses contrats actuels en attendant les licences.

Daniel Pickard, président du Comité consultatif sur les minéraux critiques au Bureau du représentant au commerce des États-Unis, s’est aussi montré préoccupé :

« Est-il possible que les restrictions ou l’embargo aient de graves conséquences pour les États-Unis ? Oui. »

Il a souligné l’urgence de résoudre la situation pour ne pas compromettre la réputation de la Chine en tant que fournisseur fiable.

La Chine restreint aussi ses relations commerciales

Dans un geste supplémentaire, le ministère chinois du Commerce, en coordination avec l’Administration générale des douanes, a interdit à certaines entreprises chinoises de traiter avec une liste croissante d’entreprises américaines, notamment des sous-traitants militaires.

James Litinsky, PDG de MP Materials, qui exploite la seule mine américaine de terres rares (à Mountain Pass, en Californie), a estimé que les approvisionnements à destination de l’industrie militaire sont particulièrement préoccupants.

« Les drones et les robots sont considérés comme l’avenir de la guerre. Et à en juger par la situation, les intrants clés de notre chaîne d’approvisionnement future sont désormais interrompus. »

L’entreprise espère lancer la production commerciale d’aimants au Texas d’ici la fin de l’année, pour des clients comme General Motors. Certaines entreprises japonaises, marquées par l’embargo de 2010 imposé par Pékin lors d’un conflit territorial, conservent plus d’un an de stock stratégique.

Quand les restrictions sont-elles entrées en vigueur ?

Les restrictions chinoises sont entrées en vigueur juste avant que l’administration Trump n’annonce, vendredi soir, qu’elle allait exempter certains produits électroniques chinois des derniers droits de douane. Cinq dirigeants du secteur ont confirmé que les exportations d’aimants restaient bloquées cette semaine.

Comme la plupart des marchandises chinoises, les aimants sont aussi soumis aux nouveaux droits de douane à leur arrivée aux États-Unis. Jusqu’en 2023, la Chine a produit 99 % de l’offre mondiale de terres rares lourdes, avec peu de concurrence à part une raffinerie vietnamienne aujourd’hui fermée pour litige fiscal.

La Chine produit également 90 % des 200 000 tonnes d’aimants en terres rares fabriqués chaque année dans le monde — des aimants beaucoup plus puissants que ceux en fer classiques. Le Japon produit la majorité du reste, l’Allemagne un peu, mais tous deux dépendent de la Chine pour les matières premières.

Les gisements les plus riches en terres rares lourdes se trouvent dans une vallée boisée près de Longnan, dans les collines argileuses de la province de Jiangxi, au sud de la Chine. Les minerais y sont transportés vers des raffineries à Longnan, puis envoyés à des usines d’aimants à Ganzhou, à environ 130 km de là.