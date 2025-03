La chine, i’Iran et la russie entament des discussions à pékin sur les questions nucléaires iraniennes

La télévision officielle chinoise a rapporté que de hauts diplomates d’Iran, de Russie et de Chine se sont réunis à Pékin ce vendredi pour discuter des questions nucléaires iraniennes, quelques jours après que l’Iran a rejeté les « injonctions » américaines visant à reprendre le dialogue sur son programme nucléaire.



Selon la chaîne d’État CCTV, « les trois parties ont échangé leurs points de vue sur la question nucléaire iranienne et d’autres sujets d’intérêt commun ». Ces discussions réunissent les vice-ministres des Affaires étrangères chinois, Ma Zhaoxu, russe, Sergueï Riabkov, et iranien, Kazem Gharib Abadi.



Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré jeudi que l’objectif des discussions à Pékin était de « renforcer la communication et la coordination en vue de reprendre le dialogue et les négociations dans un avenir proche ». Elle a ajouté : « La Chine espère sincèrement que toutes les parties pourront travailler ensemble pour renforcer la confiance mutuelle, dissiper les inquiétudes et transformer l’élan de relance du dialogue et des négociations en réalité dès que possible. »



L’Iran avait conclu en 2015 un accord avec les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, acceptant de limiter son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales. Cependant, en 2018, le président américain Donald Trump s’est retiré de cet accord lors de son premier mandat. La semaine dernière, Trump a déclaré avoir envoyé un message à la direction iranienne, proposant des pourparlers avec la République islamique, que l’Occident craint de voir se rapprocher rapidement des capacités de fabrication d’armes nucléaires.



Mais le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé qu’il ne négocierait pas avec les États-Unis sous la « menace » et que son pays ne céderait pas aux « ordres » américains de reprendre les négociations.