La Chine exprime ses préoccupations concernant les contrôles japonais sur l’exportation de puces et les droits de douane sur les électrodes en graphite

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a exprimé l’inquiétude de son pays face aux contrôles à l’exportation imposés par le Japon sur les semi-conducteurs ainsi qu’aux droits de douane appliqués aux importations chinoises d’électrodes en graphite, lors de sa rencontre ce dimanche avec son homologue japonais, Yasutoshi Nishimura.

Selon un communiqué publié par le ministère chinois du Commerce, Wang a déclaré que la Chine espérait que les deux parties pourraient tirer profit du dialogue bilatéral sur le contrôle des exportations pour maintenir la stabilité des chaînes d’approvisionnement, d’après l’agence Bloomberg.

Wang a souligné que les relations entre la Chine et le Japon traversent une phase critique d’amélioration et de croissance, insistant sur la nécessité de renforcer la communication entre les deux pays et de rechercher des opportunités de coopération, notamment dans les domaines de l’économie numérique et des industries vertes, selon l’agence DPA.

La rencontre entre les deux ministres a eu lieu après une réunion trilatérale à Séoul, à laquelle participait également le ministre sud-coréen de l’Industrie, Ahn Duk-geun.