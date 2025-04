La Chine exige l’annulation immédiate des tarifs douaniers américains.. et promet de riposter

La Chine a exigé, ce jeudi, que les États-Unis annulent immédiatement leurs derniers tarifs douaniers et a promis de prendre des mesures de rétorsion pour protéger ses intérêts. Cette déclaration intervient après l’annonce par le président américain Donald Trump de l’imposition de droits de douane généralisés sur tous les partenaires commerciaux des États-Unis à travers le monde.

Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a déclaré que cette décision américaine ignorait l’équilibre des intérêts négocié au fil des années dans le cadre de discussions commerciales multilatérales et faisait abstraction du fait que les États-Unis bénéficient largement du commerce international.

Le ministère a ajouté que « la Chine s’oppose fermement à cette mesure et prendra des actions en réponse pour protéger ses droits et intérêts », alors que les deux plus grandes économies mondiales semblent sur le point de s’enliser davantage dans une guerre commerciale susceptible de bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Hier soir, Trump a annoncé l’instauration d’une taxe de base de 10 % sur les importations en provenance de tous les pays, ainsi que des droits de douane plus élevés sur des dizaines de nations affichant un excédent commercial avec les États-Unis. Cette décision menace de bouleverser l’architecture de l’économie mondiale et de déclencher des guerres commerciales encore plus vastes.