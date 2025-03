La chanteuse de soul Angie Stone se tue en voiture en rentrant d’un concert

La chanteuse de soul américaine Angie Stone est décédée à l’âge de 63 ans dans un accident de la route survenu ce samedi à Montgomery, Alabama. L’accident s’est produit tôt le matin alors qu’elle rentrait d’un concert.

Née Angela Laverne Brown le 18 décembre 1961 à Columbia, Caroline du Sud, Angie Stone a débuté sa carrière à la fin des années 1970 au sein du trio féminin de hip-hop The Sequence, connu pour le titre “Funk You Up”. Elle a ensuite été la chanteuse principale du groupe Vertical Hold dans les années 1990, avant de se lancer en solo avec l’album “Black Diamond” en 1999. Son plus grand succès, “Wish I Didn’t Miss You”, figure sur son album “Mahogany Soul” de 2001.

Au cours de sa carrière, Angie Stone a sorti dix albums solo, le dernier étant “Love Language” en 2023. Elle a également collaboré avec des artistes tels que D’Angelo, Alicia Keys et Lenny Kravitz, et a été nommée trois fois aux Grammy Awards. En 2022, elle a été intronisée au Women Songwriters Hall of Fame.

Sa fille, Diamond Stone, a confirmé son décès sur les réseaux sociaux, exprimant sa profonde tristesse.