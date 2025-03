La BBC en difficulté : un milliard de livres perdu et un avenir incertain

La BBC a tiré lundi la sonnette d’alarme face à une crise budgétaire d’une ampleur inédite. Selon son plan stratégique 2025-2026, le groupe audiovisuel public britannique enregistre une baisse d’un milliard de livres par an en termes réels depuis 2010, mettant en péril sa capacité à maintenir son niveau de production de contenus.

Un modèle à bout de souffle

Malgré la suppression de 2.000 postes en cinq ans et des efforts d’optimisation, la BBC reconnaît avoir atteint les limites des économies possibles. Dans un paysage médiatique bouleversé par la montée en puissance des plateformes numériques et l’effondrement des partenariats de coproduction, la chaîne publique se retrouve prise à la gorge. Avec un déficit prévu de 33 millions de livres pour l’exercice à venir, elle réclame de toute urgence un « financement suffisant et fiable » de la part du gouvernement.

Lancé la semaine dernière, un vaste sondage ambitionne de recueillir plus d’un million de réponses sur l’avenir de la BBC. Cette consultation intervient à l’approche de la révision de sa Charte royale, valable jusqu’en 2027, alors même que le mode de financement par redevance est de plus en plus contesté au Royaume-Uni.