La banque du japon maintient ses taux d’intérêt inchangés face aux risques accrus des tarifs de trump

La Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt stables mercredi, une décision largement attendue, les décideurs ayant choisi de prendre plus de temps pour évaluer l’impact potentiel de la hausse des droits de douane américains sur une économie fortement dépendante des exportations.

Cette décision intervient alors que les inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial, alimenté par la politique commerciale protectionniste du président américain Donald Trump, l’emportent sur les données sur les salaires et les prix, qui montrent que le Japon progresse vers l’objectif de 2 % d’inflation fixé par sa banque centrale.

Soulignant les défis contradictoires, la Banque du Japon a déclaré que la hausse des coûts du riz pourrait stimuler l’inflation intérieure, tandis que les politiques commerciales des autres pays jettent une incertitude sur les perspectives économiques du Japon.

Dans un communiqué, elle a indiqué : « En ce qui concerne les risques pesant sur les prévisions, il subsiste une grande incertitude concernant l’économie japonaise et les prix, y compris l’évolution de la situation liée au commerce et aux autres politiques dans chaque juridiction. »

Après avoir relevé les taux d’intérêt en janvier, le conseil d’administration a voté à l’unanimité le maintien du taux d’intérêt à court terme de la banque à 0,5 %, lors d’une réunion de deux jours qui s’est achevée mercredi.

Pressions inflationnistes et risques de croissance

Selon Frederic Neumann, économiste en chef pour l’Asie à HSBC Hong Kong : « Les pressions inflationnistes persistantes nécessitent un resserrement monétaire supplémentaire au Japon, mais les risques pour la croissance augmentent également. Les tensions commerciales pèsent sur les perspectives d’exportation du Japon, et il n’est pas encore clair si les consommateurs japonais augmenteront leurs dépenses en raison de la hausse des salaires. »

Il a ajouté : « La question n’est pas de savoir si, mais quand la Banque du Japon relèvera à nouveau ses taux d’intérêt. » Selon lui, la prochaine hausse pourrait intervenir dès juin.

La réaction du marché à cette annonce a été modérée, avec un dollar oscillant autour de 149,50 yens.

Prochaine décision du Japon et contexte mondial

Cette réunion de la Banque du Japon s’est tenue quelques heures avant celle de la Réserve fédérale américaine, qui devrait également maintenir ses taux d’intérêt inchangés, dans l’attente de l’évolution des hausses tarifaires prévues par Trump en avril.

Dans son communiqué, la Banque du Japon a affirmé que « l’économie japonaise se redresse modérément, bien qu’avec certains signes de faiblesse. » Elle a également maintenu son évaluation selon laquelle la consommation suit une tendance à la hausse modérée.

Le document souligne que la hausse des prix du riz et la fin des subventions sur le carburant exerceront une pression haussière sur l’inflation au cours de l’exercice 2025. Cela pourrait conduire la Banque du Japon à revoir ses prévisions de prix à la hausse dans son rapport trimestriel du 1er mai.

La Banque centrale a réitéré qu’elle relèverait davantage les taux si l’inflation de 2 % était atteinte de manière durable. Cependant, elle a précisé que toute hausse des prix devrait provenir d’une augmentation des salaires et de la consommation plutôt que d’une hausse temporaire des coûts des matières premières pour justifier de nouvelles hausses de taux.

La semaine dernière, les grandes entreprises japonaises ont proposé des augmentations de salaires significatives lors des négociations annuelles avec les syndicats, pour la troisième année consécutive. Cela conforte la Banque du Japon dans l’idée que la hausse des salaires peut soutenir durablement l’inflation autour de son objectif de 2 %.

Toutefois, les annonces contradictoires de Trump sur les droits de douane ont semé l’inquiétude sur les marchés et ravivé les craintes d’une récession américaine, ce qui pourrait affecter l’économie japonaise dépendante des exportations, selon les analystes.

Incidence des tarifs américains et incertitudes économiques

Les États-Unis ont relevé les droits de douane sur l’acier et l’aluminium à 25 % la semaine dernière, sans exemptions. Washington prévoit d’annoncer de nouvelles taxes sur les voitures dès le 2 avril, accompagnées d’un agenda plus large de mesures protectionnistes.

L’incertitude croissante sur la politique commerciale de Trump commence déjà à peser sur la confiance des entreprises japonaises. Un sondage Reuters a révélé que le moral des entreprises japonaises s’est détérioré en mars.

Bien que les exportations aient progressé de 11,4 % en février par rapport à l’année précédente, les commandes de machines de base, un indicateur clé de l’investissement des entreprises, ont chuté de 3,5 % en janvier, selon les données publiées mercredi.

Ces données seront prises en compte par la Banque du Japon lors de sa révision trimestrielle des prévisions de croissance et d’inflation les 30 avril et 1er mai, une réunion qui sera déterminante pour le calendrier et l’ampleur des futures hausses de taux d’intérêt.

Après avoir relevé ses taux courts à 0,5 % en janvier, mettant ainsi fin à son programme de relance massif, la Banque du Japon estime que le pays est sur le point d’atteindre durablement ses objectifs d’inflation.

Selon un sondage Reuters, plus des deux tiers des économistes s’attendent à ce que la Banque du Japon relève ses taux à 0,75 % au troisième trimestre, probablement en juillet.

Sur le marché des changes, le yen a fluctué après l’annonce de la Banque du Japon, enregistrant une baisse notable en fin de séance. Il a terminé en recul de 0,2 %, à 149,56 yens pour un dollar.