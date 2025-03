La bague Trinity célèbre son centenaire avec une métamorphose audacieuse

Créée en 1924 par Louis Cartier, la bague Trinity est une icône intemporelle de la haute joaillerie, reconnaissable à ses trois anneaux entrelacés en or gris, or jaune et or rose. Symbole d’amour et d’éternité, elle a séduit les personnalités les plus emblématiques du XXe siècle, de Jean Cocteau à Grace Kelly, en passant par Lady Diana et Kate Middleton. Après un siècle d’histoire et d’évolution, la maison Cartier continue d’innover en célébrant le centenaire de ce bijou mythique avec un nouveau design audacieux et bestial, réaffirmant ainsi son statut de légende moderne.

Après avoir adopté une silhouette aux formes plus anguleuses et un design “coussin” l’année dernière, la Trinity prend cette fois une touche sauvage en s’inspirant des motifs animaliers emblématiques de Cartier. Panthère, tigre et serpent s’invitent dans cette collection anniversaire, avec des détails en laque noire évoquant les taches félines et les écailles reptiliennes. Certaines pièces s’agrémentent de diamants pour accentuer leur éclat et leur sophistication. Plus qu’un simple bijou, la Trinity bestiaire explore de nouvelles manières d’être portée, en proposant des versions bague deux doigts et boucles d’oreilles solitaires, des réinterprétations qui modernisent son allure tout en respectant son héritage.

Avec cette collection anniversaire, Cartier confirme une fois encore la capacité de Trinity à se réinventer sans perdre son ADN. Toujours empreinte de poésie et d’élégance, elle s’impose comme un bijou intemporel et avant-gardiste, qui traverse les époques tout en s’adaptant aux tendances et aux envies contemporaines. Que ce soit à travers ses nouvelles formes ou son inspiration animale, cette métamorphose bestiale inscrit la Trinity dans un nouveau chapitre de son histoire, preuve que même après 100 ans, elle n’a rien perdu de sa magie.