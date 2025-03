“Krimi” revisite Fritz Lang : le polar noir s’invite à Bastia

La 32e édition du festival BD à Bastia (du 3 au 6 avril) met en lumière le dialogue fécond entre bande dessinée et cinéma. En tête d’affiche : l’avant-première de Krimi, une relecture en noir et blanc de l’univers du film M le maudit par Thibault Vermot et Alex W. Inker, entre hommage expressionniste et plongée psychologique.

Une bande dessinée dans l’ombre du maître du Krimi

Avec Krimi, publié aux éditions Sarbacane, Thibault Vermot et Alex W. Inker imaginent les origines de M le maudit, chef-d’œuvre de Fritz Lang sorti en 1931. Le récit s’ancre dans le Berlin trouble de l’entre-deux-guerres, entre cabarets décadents, ruelles inquiétantes et une ville saisie par la peur d’un tueur d’enfants. Dans ce décor tendu, les auteurs convoquent un commissaire Lohmann – personnage original mais fidèle à l’esprit du film – pour traquer un assassin insaisissable. À l’image du cinéma expressionniste dont il s’inspire, Krimi fait surgir le crime dans des compositions denses, ténébreuses et théâtrales. Alex W. Inker, cinéphile averti, y travaille à reproduire l’esthétique des années 1930 avec fusains, jeux de lumières et visages sculptés par l’ombre, jusqu’à reprendre les mimiques de Peter Lorre, acteur mythique du film original.

Bastia à l’heure du 7e art dessiné

La présentation de Krimi s’inscrit dans un large focus sur le lien entre bande dessinée et cinéma, baptisé “Bande des Cinés” par le festival corse. D’autres œuvres prolongent ce dialogue : la biographie d’Alice Guy par Catel et Bocquet (Casterman), L’Enfer de Nicolas Badout, adaptation en BD du film inachevé de Clouzot, ou encore J’aurais voulu voir Godard de Philippe Dupuy (Futuropolis). Le festival fait aussi place à la relève avec le Prix des Lycéens : trois titres (La Brigade, Monstera, Épinette noire) sont soumis au vote des élèves corses, invités à débattre autour de récits contemporains questionnant corps, société et mémoire. Bastia confirme ainsi sa position de carrefour exigeant entre le 9e art et les autres formes de narration visuelle.