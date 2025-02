Kompany loue la sérénité du Bayern face au Celtic

Vincent Kompany, l’entraîneur belge du Bayern Munich, a salué la maîtrise de son équipe et sa gestion de l’atmosphère « intense » du Celtic Park à Glasgow, lors de leur victoire 2-1 contre le Celtic, mercredi, lors du match aller du barrage des huitièmes de finale de la Ligue des champions.



Bien que l’entraîneur du Bayern, leader de la Bundesliga, ait redouté l’impact de l’ambiance enflammée créée par les 60 000 spectateurs du Celtic, ses joueurs ont fait preuve de maturité et ont réussi à neutraliser le bruit de la foule pendant une grande partie du match.



Le Bayern a ouvert le score grâce à un tir puissant du Français Michael Oliseh (45′), qui a trouvé le coin supérieur du but adverse. Puis, l’attaquant anglais et capitaine Harry Kane a doublé la mise d’un tir à bout portant après un corner de Joshua Kimmich (49′).



Bien que le Bayern ait pris une confortable avance de deux buts, l’équipe a progressivement reculé à l’approche de la fin du match, et le Celtic a ravivé l’espoir avec un but de la tête de Daizen Maeda à la 79e minute.



Le gardien Manuel Neuer a sauvé l’avantage du Bayern en repoussant brillamment un tir d’Alistair Johnston, maintenant ainsi l’avance des visiteurs lors d’une fin de match palpitante.



Kompany a exprimé son soulagement à la fin du match, mais s’est réjoui de la manière dont le Bayern a infligé au Celtic sa première défaite à domicile en 33 matchs toutes compétitions confondues.



L’entraîneur belge a commenté : « C’est un excellent résultat. Je connais bien cet endroit. Nous avons bien géré l’atmosphère pendant une grande partie du match avant qu’elle ne devienne totalement folle. »



Il a ajouté : « Dans les dix dernières minutes, nous avons dû défendre et nous l’avons fait de manière solide. Bien sûr, ces moments sont ressentis, et l’endroit devient spécial lorsque la rencontre est intense. Les supporters n’ont pas souvent vu de défaites ici, surtout en compétition européenne, c’est pourquoi nous mesurons l’importance de ce match et de cette victoire. »



« Une nouvelle chance »



Le Bayern semble désormais en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale, avec le match retour contre le Celtic prévu à Munich le 18 février.



Avant cela, les joueurs de Kompany devront affronter un autre match décisif samedi face à Bayer Leverkusen, champion en titre et principal rival, qui accuse huit points de retard dans la course au titre.



À 38 ans, Kompany a déclaré : « Nous sommes aussi très solides à domicile, donc nous allons essayer d’en tirer profit. Nous avons un match important samedi, et nous serons totalement concentrés sur celui-ci. »



Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, a exprimé sa satisfaction face à la manière dont son équipe a surmonté un début de match très prudent.



Rodgers a confié sa confiance dans la capacité du Celtic à bousculer le Bayern lors du match retour, où il espère qualifier son équipe pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis la saison 2012-2013.



Il a commenté : « Avec l’avantage du Bayern à 2-1, nous avons encore une chance. »



Rodgers a ajouté : « C’est un nouveau niveau pour beaucoup de nos joueurs, et ils ont vraiment bien joué. Allons-y sans regret, et voyons où cela nous mène. »



Il a conclu : « Au final, le Bayern était soulagé d’entendre le coup de sifflet final. Nous avons montré que nous étions capables de jouer au football et de représenter une menace. Nous sommes toujours en lice. »



Le Celtic a abordé le match avec une grande prudence en première mi-temps, défendant bas pendant de longues périodes au lieu de se confronter directement au Bayern.



Rodgers a admis que le Celtic n’a relâché sa prudence qu’après avoir encaissé deux buts : « Dans les 25 dernières minutes, nous avons commencé à presser, et cela a porté ses fruits (la combativité). Notre style de jeu a commencé à émerger, et nous avons marqué. »



Il a ajouté : « Avec la qualité du Bayern et la capacité de ses joueurs à marquer, l’écart peut parfois être conséquent, mais ce n’était pas du tout le cas ce soir. »



Rodgers a conclu : « Nous serons toujours considérés comme les outsiders, mais ce qu’il ne faut jamais faire, c’est se briser. Nous avons continué à nous battre et avons été récompensés pour cela. »