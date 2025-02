Kate Middleton, raison de l’absence du prince William aux BAFTA

Le prince William et son épouse, la princesse Kate Middleton, ne seront pas présents ce soir à la cérémonie des BAFTA. Le couple profite de vacances en famille sur l’île privée de Mustique, une destination luxueuse des Caraïbes, coïncidant avec les congés scolaires de leurs enfants.

Mustique est une île très prisée par les célébrités, gérée par une entreprise privée et dépourvue d’hôtels, ce qui en fait un lieu exclusif réservé aux propriétaires de villas et à leurs invités. De plus, l’île applique une interdiction de survol afin d’assurer l’intimité de ses visiteurs.

Ce séjour intervient quelques semaines après l’annonce de Kate Middleton concernant son rétablissement progressif d’un cancer. Elle a précisé qu’elle recommence peu à peu à assumer ses responsabilités royales.

C’est la deuxième escapade de la famille royale cette année, après des vacances au ski durant le Nouvel An.

Malgré son absence aux BAFTA, le prince William s’est récemment investi dans l’industrie du cinéma en participant au tournage d’une scène à l’Académie de cinéma de Londres. Il y a exercé ses talents de cadreur pour encourager la nouvelle génération de créateurs dans le domaine du septième art.