Kaspersky donne des conseils pour éviter le piratage de compte WhatsApp

Les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp sont devenues des outils essentiels du quotidien, contenant de nombreuses informations importantes sur la vie personnelle et professionnelle des utilisateurs. Étant une cible privilégiée des cybercriminels, Kaspersky a partagé des conseils techniques importants pour protéger les comptes contre le piratage.

Les cybercriminels utilisent principalement deux méthodes pour pirater les comptes WhatsApp :

La première consiste à ajouter un autre appareil via la fonctionnalité Appareils liés, ce qui leur permet d’accéder aux conversations sans perturber l’utilisation du compte par le propriétaire légitime.

La seconde méthode repose sur le réenregistrement du compte sur un autre appareil, ce qui entraîne la perte d’accès pour l’utilisateur d’origine, bien que les anciennes conversations restent hors de portée des pirates.

Seifallah Jedidi, directeur régional des activités grand public chez Kaspersky, a déclaré :

« Les applications de messagerie instantanée sont des espaces privés, remplis de détails de notre quotidien, de nos relations avec nos proches, et parfois même d’informations professionnelles ou confidentielles. Si vous remarquez une activité inhabituelle, comme des réponses à des messages que vous n’avez pas envoyés, ou si vos amis se plaignent de messages étranges venant de votre compte, il est important d’agir immédiatement pour protéger votre vie privée. »

Pour protéger un compte WhatsApp contre le piratage, Kaspersky recommande les mesures préventives suivantes :

Activer la vérification en deux étapes et mémoriser le code PIN (via paramètres compte, vérification en deux étapes).

Ne jamais partager le code PIN ou les codes de vérification temporaires avec qui que ce soit — seuls les fraudeurs en font la demande.

Utiliser la fonction des clés d’accès numériques, récemment introduite par WhatsApp (paramètres, compte et clés d’accès), qui repose sur une authentification biométrique et le stockage d’une clé de chiffrement sur l’appareil. Cette méthode est très sûre, mais peut être contraignante pour ceux qui changent souvent d’appareil.

Ajouter une adresse e-mail de secours pour récupérer l’accès au compte (via Paramètres, Compte et Adresse e-mail).

Changer le mot de passe de votre messagerie électronique en un mot de passe fort et unique, et utiliser des outils comme Kaspersky Password Manager pour le stocker de manière sécurisée.

Activer la vérification en deux étapes pour votre compte e-mail.

Vérifier que votre carte SIM n’a pas été clonée ou remplacée frauduleusement, en vous rendant personnellement chez votre opérateur pour vérifier qu’aucune carte SIM alternative n’a été émise pour votre numéro, et qu’aucun renvoi d’appel non autorisé n’a été activé. En cas d’anomalie, il faut demander l’annulation immédiate et l’activation de mesures de sécurité supplémentaires, comme l’interdiction de toute opération sans présence physique ou l’ajout d’un mot de passe d’authentification. Ces mesures peuvent varier selon les pays et les politiques des opérateurs.

Enfin, Kaspersky souligne que les mesures de sécurité mises en place sur WhatsApp ne suffisent pas si les appareils eux-mêmes sont infectés par des logiciels malveillants. C’est pourquoi l’entreprise recommande d’installer une solution de protection complète comme Kaspersky Premium sur tous les appareils.