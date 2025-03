Kanye West dérape et tacle son ex Kim Kardashian: « Cette femme blanche contrôle ces enfants noirs extrêmement influents qui sont à moitié les miens. »

Kanye West a fait une confession choc lors d’une interview avec DJ Akademiks, au sujet de son mariage passé avec Kim Kardashian et des enfants qu’il a eus avec elle.

Dans une conversation particulièrement agressive d’une heure, publiée hier dimanche sur YouTube, le rappeur de 47 ans, aujourd’hui connu sous le nom de Ye, a déclaré qu’il regrettait d’avoir eu des enfants avec son ex-femme Kim Kardashian : «« C’était ma faute. Je ne voulais pas avoir d’enfants avec cette femme après les deux premiers mois passés avec elle », a-t-il déclaré », ajoutant « Je n’ai pas obtenu les droits sur leurs noms ou leurs ressemblances, ou du moins une garde partagée équitable de mes enfants », évoquant la guerre entre eux autour de leurs deux filles et deux garçons.

Pour rappel, Kanye West et Kim Kardashian ont été mariés pendant six ans (2014–2021) et ont quatre enfants : North (11 ans), Saint (9 ans), Chicago (7 ans) et Psalm (5 ans).

Dans la même interview, Ye a également déclaré : « Mes enfants sont des célébrités, et je n’ai aucun mot à dire là-dessus. Cette femme blanche et cette famille blanche contrôlent ces enfants noirs extrêmement influents qui sont à moitié mes enfants. »

Cette déclaration explosive survient alors qu’un proche de Kanye West a confié au Daily Mail que sa compagne actuelle, Bianca Censori, aurait élaboré un plan pour avoir un enfant dans le but de sauver leur mariage, en pleine rumeur persistante de divorce — bien que certains craignent qu’elle n’ait des motivations cachées.