Julie Gayet incarne Olympe de Gouges dans un biopic captivant

Julie Gayet passe pour la première fois derrière la caméra et devant l’objectif pour donner vie à l’une des figures les plus emblématiques du féminisme français : Olympe de Gouges. Dans Olympe, une femme dans la Révolution, diffusé le 3 mars sur France 2, l’actrice et réalisatrice retrace le destin tragique de cette pionnière des droits des femmes, célèbre pour sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le film s’attarde sur la dernière année de sa vie, alors qu’elle est emprisonnée avant d’être guillotinée en 1793. À travers cette œuvre, Julie Gayet souhaite réparer une injustice historique : le manque de reconnaissance de cette femme visionnaire, longtemps absente des livres d’histoire et des représentations culturelles.

Le téléfilm, co-réalisé avec Mathieu Busson, propose une immersion poignante dans l’univers d’Olympe de Gouges, illustrant avec subtilité son combat pour l’égalité et la justice sociale. Le choix d’une mise en scène épurée, où l’oppression se ressent jusque dans le corset porté par l’actrice, renforce la sensation d’enfermement qui pesait sur les femmes de l’époque. Le récit s’ouvre sur une question percutante de l’héroïne : “Hommes, êtes-vous capables d’être justes ?”, un écho direct aux luttes féministes contemporaines. En parallèle de la diffusion télévisée, le film bénéficie d’une avant-première en Dordogne, avec des projections suivies de débats, témoignant de l’importance de cette figure historique et de son message toujours d’actualité.

Avec Olympe, une femme dans la Révolution, Julie Gayet signe une œuvre engagée et nécessaire. En mettant en lumière cette femme oubliée, elle rappelle que les combats pour l’égalité sont loin d’être achevés. Son film s’inscrit dans une volonté pédagogique, visant à sensibiliser un large public, notamment les jeunes générations, à la place des femmes dans l’histoire et à la persistance des inégalités. L’hommage rendu à Olympe de Gouges lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec une statue surgissant de la Seine, illustre l’impact grandissant de cette figure révolutionnaire. Un biopic qui, espérons-le, contribuera à ancrer durablement son nom dans la mémoire collective.