Jonathan Anderson quitte Loewe : quel avenir pour le créateur star de la mode ?

Après onze ans à la tête de Loewe, Jonathan Anderson quitte la maison espagnole, laissant derrière lui un héritage marqué par une vision avant-gardiste du luxe et une transformation réussie de la marque du groupe LVMH. Alors que la mode est en pleine valse des créateurs, son départ nourrit les spéculations sur son prochain défi, avec Dior en ligne de mire.

Une décennie d’innovation chez Loewe

Nommé directeur artistique en 2013, Jonathan Anderson a su imposer une identité forte à Loewe, mêlant artisanat, créativité contemporaine et une approche radicale du prêt-à-porter et des accessoires. Il a fait du sac Puzzle, avec ses lignes géométriques, un incontournable du luxe et a multiplié les collaborations artistiques, repoussant sans cesse les limites du design. Son influence dépasse le monde de la mode, comme en témoigne ses créations pour des stars comme Beyoncé lors de sa tournée Renaissance ou Rihanna au Super Bowl 2023.

Sous sa direction, Loewe a connu une croissance exceptionnelle, avec des bénéfices en hausse de 62,5% en 2023, atteignant 207 millions d’euros. Son style visionnaire et son attachement aux savoir-faire traditionnels ont permis à la maison espagnole de devenir une référence du luxe moderne, en alliant élégance et expérimentations audacieuses.

Dior en ligne de mire ?

Avec le départ récent de Kim Jones de Dior Homme, les rumeurs vont bon train sur l’avenir de Jonathan Anderson. Son nom revient avec insistance pour prendre les rênes des collections masculines et féminines de Dior, une première dans l’histoire récente de la maison. Son approche singulière du vêtement, mêlant minimalisme structuré et excentricité assumée, pourrait insuffler un nouvel élan à la marque phare de LVMH.

En attendant une annonce officielle, son départ de Loewe ouvre un nouveau chapitre pour la maison espagnole, dont le prochain directeur artistique reste inconnu. Quant à Jonathan Anderson, il s’apprête peut-être à relever l’un des défis les plus prestigieux du monde de la mode.