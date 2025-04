John Cena en super-héros dans Peacemaker 2. Voici les détails

La plateforme internationale Max a annoncé le retour de la série Peacemaker pour une deuxième saison, après le grand succès de la première. Elle a également révélé la date de diffusion.

Détails de la saison 2 de Peacemaker

Suite au succès de la première saison — une série dérivée du film The Suicide Squad sorti en 2021 —, la star mondiale et catcheur John Cena revient dans le rôle de Christopher Smith/Peacemaker, avec une allure encore plus charismatique et en tant que véritable super-héros.

Max a publié sur sa chaîne officielle YouTube un court teaser promotionnel pour ses productions à venir en 2025, dans lequel on retrouve Peacemaker avec son humour caractéristique, mais cette fois avec une dose accrue d’action, accompagné de son aigle Eagly, qui avait conquis le cœur des spectateurs.

Les stars de la saison 2 de Peacemaker

Plusieurs acteurs emblématiques de la première saison sont de retour :

John Cena dans le rôle de Peacemaker

Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo

Freddie Stroma dans le rôle de Vigilante

Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt

Steve Agee dans le rôle de John Economos

Robert Patrick dans le rôle de White Dragon

Nhut Le dans le rôle de Judomaster

De nouveaux visages rejoignent également la saison, notamment :

Frank Grillo dans le rôle de Rick Flag Sr.

Sol Rodriguez dans le rôle de Sasha Bordeaux

Tim Meadows dans le rôle de Langston Fleury

David Denman

Anissa Matlock

Taylor Saint Clair

Date et lieu de diffusion de Peacemaker

La saison, composée de 8 épisodes, sera diffusée sur la plateforme Max à partir du 21 août prochain.