Joël Dicker s’aventure dans la littérature pour enfants avec « La Très catastrophique visite du zoo »

L’auteur suisse Joël Dicker, célèbre pour ses thrillers à succès, explore un nouveau genre avec « La Très catastrophique visite du zoo », son premier livre destiné à un public plus jeune. Publié le 4 mars 2025 aux éditions Rosie & Wolfe, sa propre maison d’édition, ce roman s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Une semaine après sa sortie, il s’est déjà vendu à plus de 54 000 exemplaires, confirmant l’enthousiasme des lecteurs pour ce changement de registre.

L’histoire suit Joséphine, une jeune fille dont la visite scolaire dans un zoo à la veille de Noël prend une tournure inattendue. Une catastrophe survient, et elle décide de mener l’enquête pour comprendre ce qui s’est réellement passé. Si l’auteur quitte les sombres intrigues policières qui ont fait sa renommée, il conserve néanmoins une structure narrative basée sur le mystère et l’investigation. « Il n’y a pas de meurtre, pas de sang, pas de violence, mais il y a une enquête », explique Joël Dicker, qui voulait offrir une lecture captivante et accessible à un large public.

Au-delà du divertissement, Dicker ambitionne d’encourager les jeunes à lire. Fils d’un professeur de français et d’une libraire, il est convaincu que la lecture doit devenir une habitude dès le plus jeune âge. « J’aimerais que ce livre soit le premier roman de nombreux enfants », confie-t-il, insistant sur l’importance de dix minutes de lecture par jour pour instaurer ce réflexe. Avec La Très catastrophique visite du zoo, il espère créer un moment de partage entre générations, à l’image des films familiaux du dimanche soir. Un pari audacieux, qui semble déjà porter ses fruits.