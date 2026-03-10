Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a engagé une action en justice contre le gouvernement américain à propos des droits de douane imposés sous l’administration de Donald Trump. La plainte, déposée le 6 mars devant la Cour du commerce international des États-Unis, vise à obtenir le remboursement des taxes payées depuis début 2025, que l’entreprise estime illégales.

Selon le site spécialisé Aftermath, Nintendo considère que les droits de douane instaurés par Donald Trump ont perturbé le lancement de sa console Switch 2 sur le marché américain et lui ont causé des pertes financières importantes.

Des droits de douane annulés par la Cour suprême

Au printemps 2025, Donald Trump avait décidé d’augmenter fortement les droits de douane sur de nombreux produits importés aux États-Unis, en s’appuyant sur une loi d’urgence économique datant de 1977, l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Mais le 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a invalidé une grande partie de ces mesures. Les juges ont estimé que le président avait outrepassé ses pouvoirs et que cette loi ne pouvait pas servir de base juridique pour instaurer de tels tarifs douaniers.

Cette décision ouvre désormais la possibilité pour les entreprises ayant payé ces taxes d’en réclamer le remboursement.

Une sortie de la Switch 2 perturbée

Pour Nintendo, ces mesures ont eu des conséquences directes sur le lancement de la Switch 2. La firme japonaise fabrique une grande partie de ses produits en Asie, notamment en Chine et au Vietnam, des pays particulièrement touchés par les hausses tarifaires.

Face à l’incertitude liée aux droits de douane, l’entreprise avait dû retarder les précommandes de la console aux États-Unis et ajuster le prix de certains accessoires. Elle avait également modifié sa logistique pour privilégier l’expédition de stocks depuis le Vietnam, moins taxé que la Chine.

Dans sa plainte, Nintendo affirme que ces mesures commerciales ont permis au gouvernement américain de percevoir « plus de 200 milliards de dollars de droits de douane sur des importations provenant de presque tous les pays du globe », selon Aftermath.

Une vague de recours d’entreprises

Nintendo n’est pas la seule société à réclamer des remboursements. Plusieurs entreprises, dont FedEx ou Costco, ont également engagé des procédures similaires après la décision de la Cour suprême.

Ces recours pourraient représenter des dizaines de milliards de dollars pour l’administration américaine. Pour Nintendo, l’enjeu est de récupérer les taxes payées – avec intérêts – afin de compenser les perturbations subies lors du lancement de sa nouvelle console.