Jesse Armstrong, créateur de “Succession”, réalise son premier film sur les ultra-riches

Après avoir marqué l’histoire des séries avec Succession, Jesse Armstrong se lance dans le cinéma avec un premier long-métrage, dont le tournage vient de débuter. Produit par HBO, ce projet garde encore son titre secret, mais il s’inscrit dans la lignée de la série à succès en explorant le monde des ultra-riches. Le film racontera la réunion d’un groupe de milliardaires en pleine crise économique mondiale, une thématique que le réalisateur maîtrise à la perfection.

Le casting promet d’être l’un des plus marquants de l’année, avec la présence de Steve Carell (The Office), Jason Schwartzman (Fargo), Ramy Youssef (Ramy) et Cory Michael Smith (Gotham). Dans un communiqué relayé par HBO, Jesse Armstrong confie avoir hâte de voir si son expérience sur Succession influencera son travail en tant que réalisateur. De son côté, Francesca Orsi, responsable des productions HBO, décrit ce film comme une « réflexion audacieuse sur l’avidité, la quête du pouvoir et l’ambition masculine dans notre monde moderne ».

Le film, prévu pour une sortie au printemps 2026 sur HBO Max, suscite déjà une grande attente. Avec un sujet aussi percutant et un cinéaste habitué à scruter les dérives des élites, ce projet s’annonce comme un prolongement naturel du regard acéré de Jesse Armstrong sur les dynamiques de pouvoir et de richesse.