Jeff Bezos choisit une destination européenne pour son mariage

Le maire de Venise a révélé le lieu du très attendu mariage du milliardaire américain Jeff Bezos, après s’être vanté que les festivités rapporteraient des millions de dollars à la ville italienne, selon le journal « The Telegraph ».

Le fondateur d’Amazon épousera sa fiancée, l’ancienne journaliste télévisée Lauren Sánchez, au milieu des dômes, des tours et des ponts en pierre de Venise, accompagnés du cri des mouettes, selon Luigi Brugnaro.

Brugnaro a déclaré jeudi : « Cet événement générera des retombées économiques de plusieurs millions d’euros pour la ville. »

Les célébrations, qui dureront trois jours du 24 au 26 juin, représentent une aubaine pour les hôteliers, restaurateurs, chauffeurs de taxis nautiques et gondoliers.

Ce sera le plus grand mariage de célébrités dans cette ville classée au patrimoine mondial depuis celui de l’acteur George Clooney et de l’avocate spécialisée en droits de l’homme Amal Alamuddin, il y a dix ans.

D’après les rapports, la liste des invités au mariage de Bezos comprend Ivanka Trump, fille de l’ancien président américain Donald Trump, et son mari, le promoteur immobilier Jared Kushner, ainsi que Kim Kardashian, l’actrice Eva Longoria, l’acteur britannique Orlando Bloom et sa fiancée, la star de la pop Katy Perry, ainsi que la célèbre animatrice Oprah Winfrey.

Selon des sources italiennes, le couple aurait réservé toute une flotte de taxis nautiques pour transporter ses invités à Venise. De plus, les hôtels de luxe sont complets, allant du légendaire « Gritti Palace » au « Danieli » et au « Belmond Cipriani ».

La suite donnant sur le Grand Canal au « Gritti Palace » coûte plus de 9 000 euros la nuit (environ 9 700 dollars) en juin. Au « Danieli », une chambre de luxe avec vue sur la lagune coûte environ 4 000 euros la nuit.

L’organisation du mariage sera confiée à la société britannique « Lanza & Baucina », selon la presse italienne. Cette entreprise londonienne jouit d’une solide réputation pour la planification de grands événements pour les ultra-riches et se distingue par sa discrétion.

Sur son site web, l’entreprise déclare : « Nous avons travaillé sur tous les continents et sommes responsables de l’organisation des fêtes les plus raffinées, privées et spectaculaires du monde. La discrétion est au cœur de notre travail. Nous n’avons aucune présence sur les réseaux sociaux et ne publions aucun exemple de nos événements passés. » Il est dit que l’un des fondateurs de la société possède une résidence à Venise.

L’argent ne devrait pas être un problème pour Bezos, que le magazine « Forbes » a classé comme la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 218 milliards de dollars.

Il est prévu que lui et sa fiancée arrivent à Venise à bord de son yacht, qui a coûté 500 millions de dollars à construire. Ce yacht, équipé de trois immenses mâts, est le plus grand voilier du monde et nécessite environ 30 millions de dollars par an pour son entretien.

Ce mariage survient deux ans après que Bezos, âgé de 61 ans, a demandé en mariage Sánchez, âgée de 55 ans. Il lui a offert une bague en diamant de 20 carats, dont la valeur est estimée à 2,5 millions de dollars. Sánchez a ensuite déclaré qu’elle avait « légèrement perdu connaissance » en voyant la bague pour la première fois.

Bezos a quatre enfants de son premier mariage avec MacKenzie Scott, dont il a divorcé en 2019 après 25 ans de mariage.

Sánchez a, quant à elle, deux enfants de son premier mariage avec Patrick Whitesell.