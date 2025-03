Jean-Christophe Babin nommé à la tête de la division Montres de LVMH

LVMH a officialisé ce vendredi 28 mars la nomination de Jean-Christophe Babin comme CEO de sa division Montres à compter du 1er avril 2025. Il succède à Frédéric Arnault, récemment promu à la tête de Loro Piana. Jean-Christophe Babin conserve par ailleurs la direction de Bulgari, qu’il dirige depuis 2013, et reportera à Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe.

Continuité et montée en gamme

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Christophe Babin supervisera les maisons horlogères TAG Heuer, Zenith et Hublot. Il aura pour mission de poursuivre la stratégie de montée en gamme et de transformation impulsée par Frédéric Arnault, notamment à travers le développement de synergies entre les marques et un travail renforcé sur leur positionnement. Les trois dirigeants actuels de ces maisons – Antoine Pin, Benoît de Clerck et Julien Tornare – lui seront désormais rattachés.

Stéphane Bianchi a salué « l’esprit entrepreneurial » et « les qualités de leadership » de Babin, qui avait déjà dirigé TAG Heuer entre 2000 et 2011. Cette nomination conforte la volonté de LVMH d’affirmer sa position sur le marché horloger mondial, en s’appuyant sur des profils expérimentés et fidèles au groupe.