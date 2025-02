« Je me suis chié dessus » : Daniel Riolo menacé par l’entourage d’un président d’un grand club de Ligue 1

Le journaliste et éditorialiste Daniel Riolo n’a pas sa langue dans sa poche. Ce qui peut lui attirer parfois les foudres des internautes mais aussi des gens visés. Mercredi soir, dans L’After Foot sur RMC, il a tenu à se livrer avec émotions sur les menaces qu’il a subies.

Après les révélations de Complèment d’Enquête (France 2), mercredi soir, le petit monde du football français tremble. Les présidents du Paris-Saint Germain, de l’Olympique lyonnais et du RC Lens ne peuvent pas se voir. Preuves vidéo à l’appui, chacun se demande désormais comment ils peuvent encore cohabiter pour le bien commun de la Ligue 1…

Menaces, coups de pression, chantage de la part de gens influents et dangereux. Voilà ce que décrit Daniel Riolo. De quoi encore une fois semer le trouble autour de Nasser Al-Khelaifi.

« Ce soir, je suis assez ému parce que j’en prends souvent plein la gueule, on m’a dit de me calmer sur Nasser (Al-Khelaifi, le président du PSG et de beIN média), des gens sont venus me voir pour me dire qu’il fallait arrêter. Je suis très heureux que l’Équipe et Complément d’Enquête aient sortis ces dossiers. Complément d’Enquête m’avait d’ailleurs contacté pour témoigner et je ne l’ai pas fait car je n’étais pas à l’aise et on m’avait dit d’arrêter de parler.«

A partir du moment où on me dit que ce sont des gens dangereux , qu’il y a ma famille etc, je n’ai pas honte de le dire ‘je me suis chié dessus’. On va enfin comprendre qui est le mal du football français, que ces gens-là sont excessivement dangereux et qu’ils sont également en train de pourrir mon club. Parce que le PSG c’est mon club, pas le leur. »