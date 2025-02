Jamel Debbouze surprend en agent de foot dans le thriller “Mercato”

Dans Mercato, Jamel Debbouze troque son registre humoristique pour un rôle sombre et intense. Ce thriller, réalisé par Tristan Séguéla, plonge dans les coulisses impitoyables du football et suit Driss, un agent de joueurs qui doit sauver sa carrière et sa peau en seulement sept jours, avant la fermeture du marché des transferts.

Connu pour son talent comique, Jamel Debbouze surprend dans ce rôle dramatique, qui mêle tension, corruption et enjeux financiers démesurés. Le film, coécrit par Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut, se distingue par un réalisme saisissant sur les dérives du foot-business. Les amateurs du ballon rond y retrouvent une critique acerbe de ce milieu où les intérêts financiers dictent les règles du jeu, tandis que les non-initiés découvrent un univers captivant et nerveux.

Si Mercato divise la critique, la prestation de Jamel Debbouze fait l’unanimité. Certains saluent un film haletant et bien documenté, tandis que d’autres regrettent une intrigue parfois convenue et des personnages stéréotypés. Malgré ces réserves, l’énergie du récit et la mise en scène percutante assurent une immersion totale dans cet univers où se croisent ambitions, manipulations et illusions perdues.

Sorti en salle le 19 février 2025, Mercato marque une nouvelle étape dans la carrière de Jamel Debbouze, qui prouve qu’il peut exceller bien au-delà de la comédie. Un pari osé pour l’acteur, qui pourrait bien ouvrir la porte à d’autres rôles plus sombres et engagés.