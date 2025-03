«J’ai la joie de devenir aveugle.» Le chanteur du groupe The Who révèle sur scène être en train de perdre la vue

Lors d’un concert caritatif au Royal Albert Hall de Londres pour le Teenage Cancer Trust, Roger Daltrey, le chanteur du groupe britannique The Who, a révélé qu’il était en train de perdre la vue. Âgé de 81 ans et déjà confronté à des problèmes d’audition, Daltrey a déclaré sur scène : « Les joies de vieillir signifient que vous devenez sourd, j’ai aussi maintenant la joie de devenir aveugle. Heureusement, j’ai encore ma voix, car alors j’aurai un Tommy complet. »

Cette référence à « Tommy » évoque l’album rock-opéra de The Who sorti en 1969, qui raconte l’histoire d’un personnage sourd, muet et aveugle. Malgré ces problèmes de santé, Roger Daltrey a conservé son sens de l’humour, plaisantant avec le public sur sa condition.

Un soutien aux jeunes atteints de cancer

Le Teenage Cancer Trust, une organisation dédiée au soutien des jeunes atteints de cancer, bénéficie depuis 2000 de concerts annuels organisés au Royal Albert Hall, avec Daltrey comme figure centrale. Ces événements ont permis de récolter plus de 32 millions de livres sterling, finançant 28 unités spécialisées au sein du NHS, ainsi que des infirmières et des travailleurs sociaux spécialisés. Cependant, Roger Daltrey a annoncé que cette année marquerait sa dernière participation en tant que parrain de ces concerts, le rôle étant désormais confié à des artistes invités à partir de 2025.

Malgré ses problèmes de santé, Roger Daltrey prévoit une tournée solo au Royaume-Uni en avril et mai 2025, intitulée « Alive & Kicking… and having Fun! », au cours de laquelle il interprétera des classiques de The Who, des succès en solo et partagera des anecdotes avec ses fans.