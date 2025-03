Jacques Legros, joker du JT de 13h TF1 depuis 26 ans, quitte la chaîne! Découvrez sa remplaçante

C’est une petite révolution dans le monde du JT de TF1. Dans une interview accordée à Ouest-France, Jacques Legros, joker du journal de 13 h sur TF1 depuis 26 ans, et ex-joker du regretté Jean-Pierre Pernaut, annonce qu’à partir de la mi-mai, il ne présentera plus le JT en l’absence de Marie-Sophie Lacarrau. Son remplacement sera assuré par Isabelle Ithurburu. Cette dernière avait quitté Canal+ en 2023 avant de rejoindre TF1, où elle anime 50 Minutes Inside et couvre plusieurs événements sportifs.

Lors de son interview, Jacques Legros a confié : « Ça n’a pas été facile de prendre cette décision. Ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Je voulais avoir cette liberté de choix. Je ne voulais pas faire le journal de trop ou qu’on me suggère que c’était le moment de partir ou que moi-même je prenne moins de plaisir ou que je me sente moins à l’aise ou que je trouve ça plus dur de me lever le matin. Je ne voulais pas de tout ça, mais partir quand tout va plutôt bien. »

Le précieux conseil de Jacques Legros à sa remplaçante

Dans son interview, Jacques Legros a également évoqué avec nostalgie quelques souvenirs de ses trois décennies à la tête du JT. Concernant sa remplaçante, le journaliste l’a qualifiée d’ « excellent choix ». Il a également adressé également quelques conseils à Isabelle Ithurburu, affirmant : « Laisse transparaître qui tu es vraiment et, surtout, aime les gens à qui tu t’adresses. »

De son côté, Thierry Thuillier, directeur général adjoint de l’information du groupe TF1, a rendu hommage à celui qui a marqué l’histoire de la chaîne : « On s’était toujours dit qu’il déciderait du moment et que je l’accompagnerais dans cette transition. C’est le cas. Jacques Legros est une grande figure de TF1. Moi, je l’ai connu avant, lorsque j’étais gamin et que je l’écoutais sur RTL. Il est devenu un visage familier des Français, réalisant des audiences impressionnantes. Il possède une douceur et une bienveillance rares dans un monde parfois brutal. Les téléspectateurs sont rassurés en le regardant. Son sang-froid, c’est sa signature. »