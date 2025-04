Jackpot historique : Simon est devenu millionnaire avec un ticket à 29 matchs

C’est l’histoire d’un parieur qui a refusé de céder à la tentation du cash facile. Un certain Simon, désormais millionnaire, a réussi l’impensable : empocher 1 047 171,96 euros grâce à un pari combiné sur 29 matchs, devenant ainsi le plus gros gagnant de l’histoire des paris sportifs en France. Une prouesse réalisée avec méthode, instinct, et un sang-froid à toute épreuve.

Une montée en puissance stratégique et millimétrée

Simon n’a pas balancé ses 29 matchs d’un coup. Son système ? Ajouter progressivement des rencontres, souvent en direct, en repérant les favoris en difficulté qui, selon lui, allaient finir par s’imposer. Il vise d’abord les grosses cotes, comme les matchs nuls, pour faire gonfler son ticket. Puis, quand la somme commence à grimper, il tempère avec des cotes plus prudentes — 1,10 ou 1,20 — pour sécuriser le tout et atteindre le nombre requis pour activer le « booster », un multiplicateur de gains. Le parieur n’hésite pas à s’aventurer hors des sentiers battus : volley, rugby, championnat chinois, Slovan Bratislava… Chaque choix est dicté par l’observation en temps réel, un flair aiguisé et une lecture des statistiques. Une égalisation à la 84e, un carton rouge adverse à la 85e, un but libérateur à la 88e… Simon vit ses paris comme un thriller, minute par minute.

Un refus de cashout à 550 000 euros : le calme avant la fortune

À l’approche du dernier match, Winamax lui propose un cashout à 550 000 euros. Une somme vertigineuse, la moitié de son potentiel gain. Mais Simon tient bon. Il en parle avec son père, complice de ses paris dominicaux, espérant sans doute un conseil de prudence. « Mais il m’a dit non », raconte-t-il. Pas de doute, la témérité est une affaire de famille. Le dernier match passe, le ticket est validé. Simon entre dans l’histoire des parieurs français. Il n’avait peut-être besoin que d’un peu de chance. Mais aussi d’audace, de méthode et d’un calme glacial au moment de dire non à un demi-million d’euros.