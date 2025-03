Israël propose une extension de la trêve à Gaza, le Hamas exige la deuxième phase

Israël a accepté un plan américain visant à prolonger la trêve actuelle dans la bande de Gaza jusqu’à la mi-avril, couvrant ainsi le ramadan et la fête juive de Pessah. Cette proposition, formulée par l’émissaire américain Steve Witkoff, prévoit la libération progressive des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Cependant, le Hamas rejette cette initiative et insiste sur l’application immédiate de la deuxième phase de l’accord initial, qui prévoit un cessez-le-feu définitif et le retrait total des forces israéliennes.

Le Hamas accuse Israël de chercher à contourner ses engagements en multipliant les reports et refuse toute alternative au respect strict de l’accord conclu en janvier sous l’égide des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte. Cette deuxième phase devait débuter ce dimanche avec la libération de tous les otages restants et le début d’un processus de reconstruction de Gaza.

Israël, de son côté, refuse tout engagement sur un cessez-le-feu permanent tant que le Hamas ne sera pas démilitarisé. L’État hébreu privilégie une prolongation de la trêve en échange de libérations d’otages par étapes, tout en maintenant la pression militaire sur Gaza. Cette position accroît les tensions et fait craindre une reprise des combats.

Face à cette impasse, l’ONU exhorte les parties à éviter une escalade et à garantir un cessez-le-feu durable. Pendant ce temps, la situation humanitaire à Gaza reste critique, avec une population majoritairement déplacée et vivant dans des conditions désastreuses.