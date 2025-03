Israël accorde des licences d’exploration de gaz naturel à « BP », « Socar » et « NewMed »

Israël a accordé ce lundi des licences à la société BP, à la compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise Socar et à la société locale NewMed Energy pour l’exploration du gaz naturel dans les eaux israéliennes, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer ses réserves nationales de gaz et à élargir ses exportations.

En 2023, les trois entreprises avaient présenté une offre conjointe pour obtenir des licences d’exploration dans deux zones maritimes lors de la quatrième ronde d’octroi de licences. Le ministère israélien de l’Énergie a déclaré que d’autres licences devraient être accordées et qu’un cinquième appel d’offres est prévu plus tard cette année.

Dans le cadre des licences de la zone appelée Cluster 1, située près du champ de Leviathan, Socar assumera la responsabilité de l’exploitation de l’alliance d’exploration, tandis que BP participera pour la première fois au secteur du gaz naturel israélien.

NewMed est déjà le plus grand actionnaire de Leviathan, le gigantesque champ offshore exploité par la société Chevron.

Chaque entreprise détiendra environ un tiers des droits sur chaque licence.

La zone de Cluster 1 s’étend sur environ 1 700 kilomètres carrés et est située en mer Méditerranée, dans la partie nord des eaux économiques d’Israël. L’alliance devrait mener des études sismiques et géologiques dans la première phase de l’exploration, avant d’entamer le forage dans la deuxième phase, en fonction des résultats des études préliminaires.

Le ministre israélien de l’Énergie, Eli Cohen, a déclaré : « Le gaz naturel est une ressource stratégique qui renforce notre position économique et diplomatique à l’échelle mondiale, en particulier au Moyen-Orient. C’est pourquoi nous travaillons à élargir la production de gaz naturel pour le marché local et l’exportation, notamment dans ces circonstances. »

Le bassin gazier offshore, riche en ressources et situé entre l’Égypte, Israël, Chypre et le Liban, a attiré certaines des plus grandes entreprises énergétiques mondiales ces dernières années, notamment alors que l’Europe cherche désespérément des alternatives au gaz russe à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Israël consolide ainsi sa position en tant que centre énergétique régional et s’est engagé à fournir du gaz naturel à l’Europe, qui cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement hors de Russie.

L’exploration des ressources pétrolières et gazières est une activité à haut risque et à fort rendement, impliquant des études sismiques et le forage de puits, un processus qui peut prendre plusieurs années.

Le ministère israélien de l’Énergie a annoncé ce mois-ci que les exportations israéliennes de gaz naturel vers l’Égypte et la Jordanie ont augmenté de 13,4 % en 2024.