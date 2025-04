Irmgard Furchner, l’une des dernières condamnées pour crimes nazis, meurt à 99 ans

Elle symbolisait une justice rendue au crépuscule de la vie. Irmgard Furchner, ancienne secrétaire du camp de concentration nazi de Stutthof, est morte à l’âge de 99 ans, a annoncé ce lundi 7 avril le tribunal d’Itzehoe. Elle était l’une des toutes dernières personnes à avoir été condamnées pour complicité dans les crimes du Troisième Reich.

Entre 1943 et 1945, elle n’était qu’une jeune femme de 18 ans. Mais derrière sa machine à écrire, Irmgard Furchner participait à l’organisation du quotidien d’un camp où périrent quelque 65 000 personnes — principalement des Juifs, des résistants polonais et des prisonniers soviétiques. Secrétaire du commandant Paul Werner Hoppe, elle tapait les ordres, organisait les rapports, transmettait les décisions : une petite main dans une machine de mort. Jugée pour complicité de meurtres dans plus de 10 000 cas, elle avait été condamnée en décembre 2022 à deux ans de prison avec sursis, une peine symbolique prononcée par une cour pour mineurs, en raison de son âge au moment des faits. L’arrêt a été confirmé en appel en 2024.

Une justice tardive, une mémoire persistante

Furchner n’a jamais reconnu sa culpabilité. Elle s’était même brièvement enfuie le jour de l’ouverture de son procès, avant d’être rattrapée quelques heures plus tard. Durant les audiences, elle s’est contentée de dire « regretter d’avoir été à Stutthof à ce moment-là », sans exprimer de véritable remords. Son procès s’inscrit dans une vague de dernières procédures judiciaires intentées contre les exécutants du système nazi, après la jurisprudence John Demjanjuk en 2011, qui avait permis de condamner un complice sans preuve directe de crimes personnels. Mais à mesure que le temps passe, les procédures se heurtent à l’âge et à l’état de santé des accusés. En 2024, un autre ancien gardien, âgé de 99 ans, a été déclaré inapte à comparaître. D’autres sont morts avant leur procès. Avec la disparition d’Irmgard Furchner, c’est une page de l’histoire judiciaire allemande qui se referme, mais aussi une piqûre de rappel : celle de l’importance de nommer les responsabilités, même tardivement, face aux crimes de masse.