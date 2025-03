iPhone 16e : avantages et inconvénients

Apple a lancé son nouveau smartphone, l’iPhone 16e, qui dispose d’un écran de 6,1 pouces, similaire à l’iPhone 14, d’un processeur Apple A18 et prend en charge la technologie 5G (réseau mobile de cinquième génération) ainsi que l’intelligence artificielle à partir d’avril prochain, en plus d’un modem de marque Apple.

Voici un aperçu des fonctionnalités absentes du nouvel iPhone 16e par rapport à l’iPhone 16 de base :

• Objectif ultra grand-angle : Le nouvel iPhone 16e dispose d’une caméra de 48 mégapixels « seulement », ce qui signifie qu’il évite les photos macro, notamment pour les angles larges, mais permet de prendre des portraits avec un flou d’arrière-plan avec un seul objectif. Il n’est cependant pas possible de capturer des enregistrements spatiaux en réalité virtuelle.

• Bouton de la caméra : Ce bouton est apparu avec l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro, et permet d’activer la caméra, de régler la mise au point automatique et de prendre des photos. Toutefois, ces fonctions ne sont pas disponibles en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit du smartphone, car il n’existe pas. La caméra s’active comme d’habitude via l’écran ou le bouton de réduction du volume.

• Fonction MagSafe : Le magnétisme à l’arrière du téléphone permet de fixer des accessoires complémentaires tels que des batteries supplémentaires, des étuis pour cartes bancaires ou des poignées pour la caméra, ainsi que de fixer le smartphone à des chargeurs sans fil ou à des supports pour voiture. Le MagSafe permet également un chargement sans fil plus rapide et efficace. L’iPhone 16e se charge à 7,5 watts « seulement », ce qui rend le chargement de sa grande batterie assez lent.

• Île dynamique (Dynamic Island) : Avec l’iPhone 16e, Apple revient à l’espace ou à la « distance noire » de l’écran.

• Radio à ultra-large bande (UWB) : Cette technologie permet à l’iPhone de localiser des objets avec une grande précision. Par exemple, en plaçant le téléphone sur un haut-parleur, la lecture peut être transférée vers celui-ci, ou il est possible de localiser avec précision des appareils Airtag perdus.

Si l’utilisateur souhaite effectuer ces tâches ou d’autres, il peut le faire via les menus. La fonction de localisation précise des Airtags n’est pas disponible, mais il y a une fonction de recherche à proximité qui est généralement suffisante.

• Luminosité : Bien que l’écran de 6,1 pouces soit superbe, il n’atteint pas le même niveau de luminosité que celui des iPhone 16 ou même des iPhone 15.

• Malgré tous ces défauts supposés, l’utilisateur ne remarque souvent pas la perte de nombreuses fonctions ou capacités dans la vie quotidienne. L’iPhone 16e fonctionne rapidement et offre une autonomie de batterie longue par rapport à d’autres iPhones, au point que l’iPhone 15 Pro perd sa charge plus rapidement.

• Selon une première analyse sur iFixit, Apple a simplifié les réparations possibles en utilisant un adhésif pouvant être retiré électroniquement. Cela permet de remplacer plus facilement la batterie. Globalement, l’iPhone 16e a obtenu une note de 7 sur 10 pour la réparabilité, ce qui est un bon résultat.

• Carte C1 : L’une des plus grandes innovations de l’iPhone 16e est la puce de communication mobile et le GPS, connue sous le nom de Carte C1. Il s’agit du premier développement interne d’Apple, permettant à l’iPhone 16e de télécharger et de télécharger des fichiers via des réseaux 4G et 5G à des vitesses allant jusqu’à 300 Mo/s.

• Caméra : La caméra laisse une impression partagée. Elle prend de bonnes photos en plein jour et pour des prises de vue quotidiennes, mais dans des environnements intérieurs sombres, de nuit ou sous une mauvaise lumière, les résultats peuvent parfois être surprenants, avec des images sombres ou délavées. Ces résultats pourraient être améliorés par une mise à jour logicielle future.

L’iPhone 16e ne dispose pas de zoom optique, mais il permet un agrandissement de 2x pour chaque portion de l’image. Si la photo n’est pas prise en mode portrait, elle ne peut pas être transformée en portrait, contrairement à l’iPhone 15 Pro.

Lors de la comparaison des photos prises avec l’iPhone 16e et l’iPhone 15 Pro, qui est plus coûteux, les images semblent similaires au premier abord, mais des défauts deviennent visibles lorsque l’on agrandit les détails de l’image. Ainsi, les passionnés de photographie préféreront probablement les modèles d’iPhone plus haut de gamme.

Conclusion : Le nouvel iPhone 16e offre un accès au monde d’Apple à un prix relativement abordable, avec une préparation pour l’avenir en termes d’intelligence artificielle et d’autres nouvelles fonctionnalités. Il dispose également d’une longue autonomie de batterie. En résumé, c’est un iPhone 14 avec un seul objectif, mais doté du dernier processeur d’Apple, d’une grande batterie et du premier modem développé par Apple.