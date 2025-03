« Inspiré d’une histoire vraie », Will Smith évoque la célèbre « gifle des Oscars » dans son nouvel album

L’acteur et rappeur Will Smith a sorti un nouvel album dans lequel il aborde l’incident survenu lors de la cérémonie des Oscars 2022, lorsqu’il a giflé le comédien Chris Rock, un geste qui lui a valu une interdiction de participer aux Oscars pendant dix ans.

L’album, intitulé « Based on a True Story » (Inspiré d’une histoire vraie), contient une chanson intitulée « Int. Barbershop — Day », qui commence par la phrase : « Will Smith is canceled » (Will Smith est annulé).

Au début du morceau, plusieurs voix s’expriment à propos de Smith. L’une dit :

« J’ai entendu dire qu’il a gagné un Oscar, mais qu’il a dû le rendre… » Vous savez bien qu’ils lui ont imposé ça juste parce qu’il est noir. »

La même année que l’incident, Smith a en effet remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams (King Richard), mais il n’a jamais été contraint de rendre sa statuette.

Une autre voix ajoute :

« Lui et Jada sont fous… De quoi parlez-vous ?! Tu ferais mieux de ne pas prononcer le nom de sa femme », faisant référence à la réplique que Smith avait criée à Rock :

« Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche ! », avant de monter sur scène.

Dans le morceau, Smith rappe :

« J’ai encaissé beaucoup, je suis de retour au sommet… » Il va falloir vous y faire… Je ne vais pas m’arrêter, je kiffe toujours… Même si je ne suis pas nommé. »

Et il conclut par :

« Tu me cherches ? »

Will Smith avait déjà présenté des excuses publiques à Chris Rock pour son geste, et avait ensuite publié une vidéo exprimant ses profonds regrets.

De son côté, Chris Rock est revenu sur l’incident dans un spectacle humoristique en 2023, où il a abordé l’agression de façon satirique.