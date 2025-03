Insolite – Un vol reliant Chicago à New Delhi fait demi-tour: les toilettes étaient bouchées

Un vol d’Air India reliant Chicago à New Delhi a dû faire demi-tour après environ cinq heures de vol en raison de toilettes bouchées. Onze des douze toilettes de l’appareil étaient hors service, ne laissant qu’une seule opérationnelle pour près de 300 passagers. Plutôt problématique quand on sait que le vol dure au moins une quinzaine d’heures.

L’avion, un Boeing 777-300 ER, avait décollé de l’aéroport international O’Hare de Chicago à 10h59 et a donc atterri de nouveau à Chicago à 21h09 le même jour. Le problème des toilettes s’est manifesté alors que l’avion survolait le Groenland, environ quatre heures et demie après le décollage, ce qui a conduit l’équipage à prendre la décision de retourner à Chicago.

Air India a évoqué un “problème technique” pour expliquer ce retour imprévu. À leur arrivée, tous les passagers et membres d’équipage ont débarqué normalement et ont été pris en charge par la compagnie, qui leur a fourni un hébergement… et des toilettes ! La compagnie a également offert des remboursements complets et la possibilité de reprogrammer leurs vols sans frais supplémentaires.

De tels incidents peuvent être causés par des objets non autorisés jetés dans les toilettes, entraînant des obstructions suffisamment importantes pour nécessiter un retour à l’aéroport d’origine.