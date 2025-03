Insolite – Un adolescent indien décroche le record du monde du visage le plus poilu

Lalit Patidar, un jeune Indien de 18 ans originaire du Madhya Pradesh, vient d’entrer dans le Livre Guinness des records en tant que personne ayant le visage le plus poilu au monde. Atteint d’hypertrichose, une maladie génétique extrêmement rare, il présente une pilosité faciale dense qui lui vaut le surnom de “garçon loup-garou”.

Une maladie rare et incurable

L’hypertrichose est un trouble qui provoque une croissance excessive des poils sur tout le corps, y compris le visage. Seules une cinquantaine de personnes dans le monde en seraient atteintes. Aucun traitement définitif n’existe à ce jour, et même l’épilation ou le rasage ne suffisent pas à enrayer la repousse rapide des poils.

Depuis son enfance, Lalit a dû faire face aux moqueries et aux regards curieux, mais il a appris à accepter sa différence. “Quand j’étais petit, les gens me traitaient de singe ou avaient peur de moi. Mais aujourd’hui, je me sens spécial et unique”, raconte-t-il avec fierté.

Un message de tolérance

Malgré sa particularité, Lalit mène une vie normale et rêve de devenir YouTubeur et conférencier motivateur. Il souhaite inspirer les autres à s’accepter tels qu’ils sont et à ne pas laisser les différences physiques définir leur valeur.

Son entrée dans le Livre Guinness des records est une reconnaissance importante et lui permet de faire entendre son message : “On est tous beaux à notre manière, il suffit d’avoir confiance en soi”.