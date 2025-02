INSOLITE Quand une location de vacances tourne au cauchemar : sex-toys, nourriture moisie et promesses non tenues

Les vacances rêvées peuvent parfois virer au drame. C’est ce qui est arrivé à une famille britannique, qui avait réservé une maison en Irlande du Nord pour un séjour de rêve. Mais à leur arrivée, l’horizon idyllique qu’ils s’étaient imaginé s’est effondré. Entre sex-toys laissés par les précédents locataires, nourriture moisie et manque de soutien de la plateforme de location, leur expérience a été un véritable cauchemar.

Le couple et leurs quatre enfants avaient déboursé pas moins de 2 500 euros pour passer une semaine de vacances dans une maison soi-disant charmante. Dès leur arrivée, ils ont rapidement compris que la réalité était bien loin de l’image de la propriété annoncée.

C’est leur fils de 5 ans qui, le premier, a mis le doigt sur l’ampleur du désastre. Alors qu’il explorait la chambre parentale, il a ouvert une table de nuit et découvert des sex-toys et des pilules laissés par les précédents occupants. Bien loin de l’objet isolé, d’autres objets inattendus les attendaient dans la maison : « Nous avons tout de suite vérifié l’autre table de nuit et l’armoire, qui contenaient encore plus d’objets dérangeants, comme des cordes, des fouets, des extenseurs de pénis, des menottes et des tubes de lubrifiant ouverts », a rapporté le père de famille, qui a préféré garder l’anonymat.

Mais ce n’était que la partie émergée de l’iceberg. En plus de ces découvertes, la maison n’avait manifestement pas été nettoyée avant leur arrivée. Des tissus d’ameublement sales, des surfaces poussiéreuses, et pire encore, de la nourriture moisie se retrouvaient éparpillés ici et là, transformant ce qui devait être un lieu de détente en un véritable terrain de désastre.

Les ennuis de la famille ne se sont pas arrêtés là. Malgré leurs nombreuses tentatives pour obtenir une solution, la plateforme de location, Vrbo, n’a pas répondu à leurs attentes. Initialement, Vrbo a insisté pour que la famille se plaigne uniquement auprès de l’hôte. Celui-ci a répondu en prétextant qu’il n’avait pas pu nettoyer la maison à cause de « morsures de chien », une excuse qui a fait peu de sens pour les vacanciers. Lorsqu’ils ont réclamé un remboursement, le propriétaire les a menacés de les accuser d’avoir endommagé la propriété.

Pour tenter de résoudre le problème, Vrbo a proposé de loger la famille dans un hôtel pendant que la maison serait nettoyée, mais l’offre ne convenait pas. Le couple a finalement dû se tourner vers un autre logement, en réservant un Airbnb à proximité pour la somme de 2 400 euros.

Après plusieurs jours de négociations infructueuses, le calvaire de la famille a pris une tournure plus favorable grâce à la médiatisation de l’incident. Finalement, la famille a été indemnisée à hauteur de 3 600 euros, un geste de compensation, bien que tardif, qui n’a pas pu effacer les souvenirs de cette expérience traumatisante. Toutefois, malgré cette issue, la maison en question est toujours listée sur le site de Vrbo, à la grande surprise des parents.

« Nous nous sommes sentis piégés par le manque de soutien. L’étendue de ce que nous avons trouvé dans cette maison était surréaliste. J’ai dû passer des heures au téléphone – la plupart du temps en attente – avec Vrbo, l’hôte et ma banque. Cette expérience a complètement ruiné notre voyage », a conclu le père de famille.

Ce drame soulève de nombreuses questions sur la responsabilité des plateformes de location et sur la qualité des services qu’elles doivent offrir aux voyageurs. En attendant, la famille britannique pourra se souvenir de ses vacances en Irlande du Nord non pas pour les paysages, mais pour la guerre de nerfs qu’ils ont menée pour tenter de récupérer une expérience digne de ce nom.