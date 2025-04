Insolite – Nouvelle épidémie de gastro à bord du Queen Mary 2 : cauchemar pour 241 passagers

Une nouvelle épidémie de gastro-entérite a frappé le célèbre paquebot de croisière de luxe, affectant 241 personnes — des passagers pour la grande majorité — alors que le navire effectuait un trajet transatlantique.

Une flambée soudaine à bord

Selon les autorités sanitaires américaines, qui ont été alertées après l’arrivée du navire à Fort Lauderdale (Floride), les symptômes signalés incluent diarrhée aiguë, nausées et vomissements, typiques d’une infection virale gastro-intestinale, probablement due au norovirus, bien que cela reste à confirmer.

Des échantillons de selles ont été prélevés sur plusieurs passagers malades afin d’identifier formellement l’agent pathogène. En attendant les résultats, les autorités ont salué la réactivité de l’équipage, qui a immédiatement mis en place des mesures d’urgence.

Isolement et désinfection

La compagnie Cunard, opératrice du Queen Mary 2, a annoncé avoir procédé à l’isolement des personnes infectées dans leurs cabines, tout en renforçant les protocoles de désinfection dans les espaces communs.

Des équipes médicales ont été mobilisées à bord pour prendre en charge les cas les plus sévères, et un protocole sanitaire strict a été appliqué pour limiter la propagation du virus. Les passagers non infectés ont été invités à se laver les mains fréquemment, à limiter les contacts et à éviter les buffets en libre-service.

Un navire de prestige, touché en pleine saison

Le Queen Mary 2 est l’un des navires les plus emblématiques au monde, célèbre pour ses traversées de l’Atlantique dans un luxe inspiré de l’âge d’or des croisières. L’épidémie tombe en pleine saison touristique, alors que le navire accueillait plus de 2 600 passagers pour une croisière de prestige entre l’Europe et les États-Unis.

La compagnie Cunard n’a pour l’instant pas annoncé de compensation, mais affirme rester « totalement transparente » et engagée à garantir la sécurité de ses clients.

Un phénomène récurrent en mer

Les croisières, sont particulièrement vulnérables aux virus gastro-intestinaux en raison de la promiscuité à bord et de la circulation rapide des agents infectieux dans les zones fermées. Le norovirus, extrêmement contagieux, est souvent à l’origine de ce type d’épisodes.